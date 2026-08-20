Νέα περιστατικά με μεταναστευτικές ροές καταγράφηκαν το πρωί της Πέμπτης (20/8) στη θαλάσσια περιοχή νότια του Ηρακλείου, με τις αρμόδιες αρχές να κινητοποιούνται για τη διάσωση και τη μεταφορά συνολικά 88 ανθρώπων.

Το πρώτο περιστατικό αφορά 39 μετανάστες, οι οποίοι εντοπίστηκαν στην παραλία Λούτρα. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, πρόκειται για 27 υπηκόους Σουδάν, μεταξύ των οποίων μία γυναίκα και ένας ανήλικος, καθώς και 12 υπηκόους Μπανγκλαντές. Οι 39 άνθρωποι μεταφέρθηκαν στο Ηράκλειο και συγκεκριμένα στον παλιό εμπορευματικό σταθμό του λιμένα.

Παράλληλα, ολοκληρώθηκε δεύτερη επιχείρηση διάσωσης για ακόμα 49 άτομα που εντοπίστηκαν 37 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων. Οι διασωθέντες, ανάμεσα στους οποίους είναι μια γυναίκα και ένας έφηβος, μεταφέρθηκαν επίσης στον παλιό εμπορευματικό σταθμό του λιμένα Ηρακλείου, ώστε να ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες και να ολοκληρωθεί η μεταφορά τους σε Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης.

Τα δύο περιστατικά προστίθενται στις συνεχείς αφίξεις μεταναστών στην Κρήτη, με τις υπηρεσίες και τις αρμόδιες αρχές να βρίσκονται σε διαρκή κινητοποίηση για τη διαχείρισή τους και την ασφαλή μεταφορά των ανθρώπων που εντοπίζονται, όπως αναφέρει η ertnews.