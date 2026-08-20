Η θεατρική παράσταση «Ο Υπηρέτης δύο Αφεντάδων» του Κάρλο Γκολντόνι, σε ΕΟΤ στον Άγιο Νικόλαο την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου 2026.

Η μεγάλη επιτυχία που κέρδισε το κοινό το περσινό καλοκαίρι επιστρέφει για μια νέα μεγάλη περιοδεία σε όλη την Ελλάδα και κάνει στάση στον Άγιο Νικόλαο.

Ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος επιστρέφει στον ρόλο του παμπόνηρου και ακαταμάχητου Τρουφαλντίνου, στην απολαυστική κωμωδία του Κάρλο Γκολντόνι σε σκηνοθεσία Γιάννη Κακλέα.

Μια παράσταση με ξέφρενο ρυθμό, αστείρευτη σκηνική ενέργεια, παρεξηγήσεις, ανατροπές και εκρηκτικές καταστάσεις, που παντρεύει τη φάρσα, τη σωματική κωμωδία και τη ζωντάνια της commedia dell’arte.

Στο πλευρό του η Φαίη Ξυλά και ένας εξαιρετικός θίασος δίνουν ζωή σε ένα από τα πιο αγαπημένα έργα του παγκόσμιου ρεπερτορίου.

Μια σπιρτόζικη, ευρηματική και βαθιά ψυχαγωγική παράσταση που φέρνει στη σκηνή τη χαρά της κωμωδίας με τον πιο γενναιόδωρο τρόπο.