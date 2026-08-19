Η 44ης Παγκρήτια Ορειβατική Συνάντηση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 5 και την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου 2026. Το αναλυτικό πρόγραμμα:



Σάββατο 5/9/ 2026

16:00-18:00 – Υποδοχή Ορειβατικών Συλλόγων .

Πώς θα έρθετε:

● Με ΙΧ από το χωριό Γέργερη (παρκάρισμα ή στην θέση Σελί ή σε μέρος που θα υποδειχθεί κοντα στην εκδήλωση κι όχι μέσα στο Δάσος)

● Με λεωφορείο μέχρι τη θέση Σελί ( πάλι από Γέργερη ) ακολουθεί κατηφορική πεζοπορία 1 ώρας .(σκηνές και σακίδια θα μεταφερθούν με δικά μας οχήματα στο χώρο της εκδήλωσης)

19:00-20:00 – Καλωσόρισμα. Χαιρετισμοί .

20:00–23:30 – Δείπνο. ( παραδοσιακή μουσική , χορός , τραγούδι )



Κυριακή 6 / 9 / 2026

07:00-08:30 – Πρωινό

8:00 – Μεγάλη πορεία Ρούβας – Δυο Πρίνοι – Σαμάρι – Βροντήσι

09:00 – Μικρή πορεία στον Μέσα Ρούβα

14:00 -Λήξη εκδήλωσης και επιστροφή.

Τα λεωφορεία μπορούν να περιμένουν να παραλάβουν αυτούς που κάνουν την μικρή στην θέση Σελί και στην συνέχεια να παραλάβουν από το Βρονήσι αυτούς που κάνουν την μεγάλη.

Όσοι έρθουν με ιδιωτικά οχήματα, θα πρέπει να έχουν μεριμνήσει αν θέλουν να ακολουθήσουν την μεγάλη.

Συμβολική συμμετοχή 12 ευρώ

Χρησιμοποιήστε τα προσωπικά σας σκεύη.

Στο δάσος υπάρχει πόσιμο νερό να γεμίζετε το παγούρι σας.

Παρακαλούμε να δηλώσετε τη συμμετοχή σας μέχρι τις 25/8/2026

Δηλώσεις συμμετοχής στο mail: [email protected]