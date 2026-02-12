Ενδιαφέρον παρουσιάζουν αναφορές στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, για την αναθεώρηση του ΣΒΑΑ και επισημάνσεις που έγιναν και αφορούν ορισμένες, καίριας σημασίας παρεμβάσεις για την απόκτηση αστικής υποδομής και λειτουργιών με ανάδειξη και αξιοποίηση σημαντικών χώρων της πόλεως.

Απόφαση της δημοτικής αρχής είναι πλέον η διατήρηση του κτιρίου Φαφούτη το οποίο βρίσκεται στη συμβολή των οδών Πρίγκ. Γεωργίου και Φαφούτη (δίπλα στην εκκλησία της Αγίας Ειρήνης).

Ο Δήμαρχος κ. Μανόλης Μενεγάκης εξήγησε ότι υπήρχε σκέψη από την προηγούμενη δημοτική αρχή να γκρεμιστεί για να γίνει εκεί υπόγειος υποσταθμός της ΔΕΗ. Εχει βρεθεί όμως εναλλακτική λύση για να μεταφερθεί ο υποσταθμός σε άλλη γειτονιά των Αράπικων (προς την πλευρά των σκαλών που θα αναπλαστούν).

«Το κτίριο Φαφούτη είναι ένα όμορφο κτίριο, κατά την αντίληψή μας, το οποίο θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί, με την προϋπόθεση ότι το κτίριο αυτό θα περιέλθει στο Δήμο, γιατί ακόμη δεν του ανήκει… Ανήκει σε διαφόρους ιδιώτες», είπε ο κ. Μενεγάκης. Εάν συμφωνηθεί η εξαγορά του, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, τότε ο δήμος θα το αξιοποιήσει ανάλογα.

ΝΙΚΟΣ ΤΡΑΝΤΑΣ