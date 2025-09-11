Ο Σύλλογος Φίλων του Νοσοκομείου Αγ. Νιοκολάου συνεχίζει να βοηθά ουσιαστικά το νοσοκομείο Αγ. Νικολάου και έκανε δωρεά εξοπλισμού αξίας 1860 Ε στην οφθαλμολογική κλινική του ΓΝΑΝ

Ο πρόεδρος του ΔΣ του συλλόγου φίλων και πρώην δήμαρχος Δ. Κουνενάκης αναφέρει σε δημοσίευση του:

“Οι φίλοι του Νοσοκομείου αγοράσαμε τα συγκεκριμένα που μας ζήτησε η οφθαλμίατρος κ Τριβλή Αλεξάνδρα. (Οπτοτυπος , ηλεκτρονικός πινακας, κασετινα με φακους) Τα όργανα αυτά εκσυγχρονίζουν τον εξοπλισμό ενώ θα αυξήσουν τις εξετάσεις δεδομένου της δεύτερης οφθαλμιάτρου. Έτσι μια εξαιρετική κλινική θα βελτιωθεί ακόμα περισσότερο. Ευχαριστούμε τους δωρητές που μας επιτρέπουν να στηρίξουμε το Νοσοκομείο. Οι προσφορες τους είναι μεγάλης αξίας για την Προστασία και τη στήριξη του Νοσοκομείου. Πράξεις αλληλεγγύης και αγάπης για τον άνθρωπο και τον τόπο. ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ !!!!( κοστος 1500 συν ΦΠΑ 24% 360 = 1860 ευρω)”

Ευχαριστούμε πολύ τους δωρητές και το σύλλογο φίλων του νοσοκομείου Αγ. Νικολάου που είναι πάντα δίπλα στο νοσοκομείο και στους εργαζόμενους, στις κινητοποιήσεις και στους αγώνες, αλλά και στην καθημερινότητα με σημαντικές δωρεές και παρεμβάσεις.