Την Κυριακή 31 Αυγούστου, 17:00 στη γέφυρα, από την πλευρά της λιμνοθάλασσας.

Την ίδια μέρα από τη Βαρκελώνη ο στολίσκος Global Sumud Flotilla θα σηκώσει άγκυρα. Δεκάδες καράβια με ανθρώπους από 44 χώρες ξεκινούν για να σπάσουν τον αποκλεισμό της Γάζας, να μεταφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια και να δείξουν ότι όταν οι κυβερνήσεις σιωπούν, οι άνθρωποι μπορούν να μιλήσουν και να δράσουν.

Εμείς θα συγκεντρωθούμε για να μοιραστούμε τις σκέψεις μας, τις ελπίδες μας και τα όνειρά μας για έναν κόσμο απαλλαγμένο από τον σιωνισμό.

Μια βάρκα τυλιγμένη με την αγαπημένη μας παλαιστινιακή σημαία θα αγκυροβολήσει στη γέφυρα από την πλευρά της λιμνοθάλασσας, συμβολίζοντας την ελπίδα που μεταφέρει αυτός ο στολίσκος για την ανθρωπιά μας και για τον λαό της Γάζας.

Ελάτε να μας συναντήσετε, να μιλήσετε μαζί μας. Η παρουσία όλων μας είναι κι αυτή μια μορφή αντίστασης. Κάθε μικρή πράξη μετράει.

Δημιουργούμε έναν στόλο στη θάλασσα και μια θάλασσα ανθρώπων στη στεριά.

Λευτεριά στην Παλαιστίνη!

Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ Αγίου Νικολάου