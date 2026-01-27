Σε κλίμα πλήρους συνεννόησης και ειλικρινούς διάθεσης για ενότητα πραγματοποιήθηκε η υποδοχή της Πατριαρχικής Εξαρχίας και το δείπνο στην Αρχιεπισκοπή Κρήτης, γεγονός που φαίνεται να άνοιξε τον δρόμο για κρίσιμες αποφάσεις σχετικά με τις χηρεύουσες Μητροπόλεις. Στο πλαίσιο αυτής της θετικής ατμόσφαιρας, πληροφορίες αναφέρουν ότι «κλείδωσαν» τα πρόσωπα που αναμένεται να υπερψηφιστούν.

Για τη Μητρόπολη Κυδωνίας και Αποκορώνου (Χανιά) ξεχωρίζει ως απόλυτο φαβορί ο πρωτοσύγκελος της Μητρόπολης Πέτρας και Χερρονήσου, αρχιμανδρίτης Τίτος Ταμπακάκης. Ιεράρχης με ισχυρό πνευματικό υπόβαθρο, πνευματικό τέκνο του μακαριστού Μητροπολίτη Νεκταρίου, με διεθνή εκκλησιαστική εμπειρία και υψηλού επιπέδου σπουδές στη Σορβόννη, χαίρει ευρείας αποδοχής και σεβασμού τόσο στον εκκλησιαστικό χώρο όσο και στην κοινωνία.

Για τη Μητρόπολη Λάμπης και Σφακίων επικρατέστερος εμφανίζεται ο αρχιμανδρίτης Ιωακείμ Καρανδινός, πρωτοσύγκελος της Μητρόπολης Γορτύνης και Αρκαδίας.