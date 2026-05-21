Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός

Περιφερειακό Τμήμα Αγίου Νικολάου

Ανακοίνωση

Την Κυριακή 24 Μαΐου 2026 και ώρα 10:30 πρωινή θα πραγματοποιηθούν οι εκλογές του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, προκειμένου να εκλεγούν τα νέα μέλη της Κεντρικής Διοίκησης και των Διοικήσεων όλων των Περιφερειακών Τμημάτων της Ελληνικής Επικράτειας.

Δικαίωμα ψήφου έχουν τα οικονομικώς τακτοποιηθέντα εγγεγραμμένα μέλη, το όνομα των οποίων εμπεριέχεται στους εγκεκριμένους από την Κεντρική Διοίκηση καταλόγους.

Οι εκλογές για το Τμήμα μας θα γίνουν στην αίθουσα εκδηλώσεων του Πνευματικού Κέντρου της Ενορίας Ευαγγελίστριας της πόλεως του Αγίου Νικολάου.

Σας περιμένουμε να αναδείξετε με την ψήφο σας τα μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, που θα συνεχίσουν το σημαντικό κοινωνικό έργο που επιτελείται εδώ και πάρα πολλά χρόνια από το Περιφερειακό μας Τμήμα στον τόπο μας και όπου αλλού έχουμε κληθεί ανά την Ελλάδα, να προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας σε δύσκολες συνθήκες, αντίξοες, και πολλές φορές σε ασύμμετρες απειλές, ακολουθώντας πάντοτε τις αρχές και τις αξίες του Ε.Ε.Σ.

Για το Δ.Σ

Ο Πρόεδρος

Πρωτ/ρος Π. Γεώργιος Τζάβλας

Εκπαιδευτικός