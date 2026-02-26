Ο Σύλλογος Φίλων Φιλαρμονικής Αγίου Νικολάου καλεί τα μέλη του να παρευρεθούν την Τρίτη 3 Μαρτίου από τις 18:00 έως τις 20:00 στην αίθουσα της Φιλαρμονικής (Επιμενίδου 22, Άγιος Νικόλαος) με θέμα:

Εκλογές για την ανάδειξη Νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΝΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

Για την συνέχιση της μουσικής μας παιδείας και πολιτιστικής ανάτασης, την ενίσχυση της ύπαρξης του συλλόγου των φίλων της φιλαρμονικής μας και τη στήριξη της τοπικής μουσικής μας κληρονομιάς, καλούμε όσες/όσους επιθυμούν να προσφέρουν, να υποβάλουν τη σχετική αίτηση υποψηφιότητας (εγγράφως ή στο παρακάτω email) έως τις 3 Μαρτίου 2026 και ώρα 18:00.

Απαραίτητη προϋπόθεση συμμετοχής τα μέλη να έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το σύλλογο.

Η παρουσία όλων κρίνεται απαραίτητη για την πορεία του Συλλόγου μας.