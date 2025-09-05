Οι Ομάδες Τέχνης και Χειροτεχνίας του Συλλόγου Αλλοδαπών «INCO» διοργανώνουν την 3η ετήσια Έκθεσή τους στο «Ειρηνοδικείο» από σήμερα Παρασκευή 5 έως τη Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου 2025.

Πρόκειται για μια συνεργατική έκθεση της Ομάδας Τέχνης & Χειροτεχνίας που φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα «ανοιχτό παράθυρο στον κόσμο».

Επίσης η Φωτογραφική Ομάδα του Συλλόγου θα παρουσιάσει μια επαγγελματική έκθεση φωτογραφικών εκτυπώσεων «Snap and Chat» .

Η έκθεση θα είναι ανοιχτή καθημερινά από τις 11:00 π.μ έως τις 14:00 και από τις 18:00 -20:00.

Είσοδος ελεύθερη