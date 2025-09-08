Η Αναπτυξιακή Κρήτης, εταίρος του ΕΦΕΠΑΕ, σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Λασιθίου σας προσκαλούν στην ανοικτή ενημερωτική εκδήλωση που διοργανώνουν με θέμα την παρουσίαση της Δράσης του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα 2021-2027»: «Εξωστρέφεια Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» στις 12/09/2025, ώρα: 19:00 μ.μ. στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου Λασιθίου (Διεύθυνση: Ι. Κούνδουρου 17, Άγιος Νικόλαος).

Στην εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί αναλυτική παρουσίαση της Δράσης και θα ακολουθήσει συζήτηση με τους ενδιαφερόμενους προς επίλυση αποριών.

Την εκδήλωση μπορείτε να παρακολουθήσετε ζωντανά μέσω της εφαρμογής Microsoft Teams στο link: Συμμετοχή στη σύσκεψη συμπληρώνοντας το Αναγνωριστικό σύσκεψης: 369 764 926 537 9 και τον Κωδικό πρόσβασης: v4km6Xf3.

Πρόγραμμα

19.00 – 19.15: Προσέλευση

19.15 – 19.30: Χαιρετισμοί

19.30 – 20.00: Παρουσίαση της Δράσης «Εξωστρέφεια Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» Κα Ζαννιά Αλεξάνδρα, Υπεύθυνη Δράσης

20.00 – 20.30: Ερωτήσεις – Απαντήσεις

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

Η Δράση ενισχύει τον εξαγωγικό προσανατολισμό, την αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογιών και την αναβάθμιση των προϊόντων και των υπηρεσιών υφιστάμενων ΜμΕ. Στόχος της Δράσης είναι η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων με την ένταξή τους σε διεθνείς αλυσίδες αξίας, καθώς και η ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας των προϊόντων τους, μέσω της συμμετοχής τους σε εμπορικές εκθέσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε τρίτες χώρες.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: 200.000.000€

Ελάχιστος προϋπολογισμός επενδυτικών σχεδίων: 80.000€

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου δεν δύναται να υπερβαίνει το διπλάσιο του υψηλότερου κύκλου εργασιών, που επετεύχθη σε μία από τις τρεις (ή λιγότερες εφόσον η επιχείρηση δεν διαθέτει για τρεις) κλεισμένες διαχειριστικές περιόδους του έτους που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης, με ανώτατο όριο ενίσχυσης το ποσό των 200.000€

Ποσοστά ενίσχυσης: 40% έως 50% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: Υφιστάμενες Μικρές, Πολύ Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις.

Επιλέξιμες δαπάνες

Προμήθεια παραγωγικού και μηχανολογικού εξοπλισμού:

α) για τη λειτουργία της επιχείρησης και την άσκηση της οικονομικής δραστηριότητάς της και β) για την προστασία του περιβάλλοντος και εξοικονόμησης ενέργειας.