Σπάνια μορφή κοκαΐνης, σε ροζ χρώμα, εντοπίστηκε σε αστυνομική επιχείρηση σε ξενοδοχείο της Ελούντας, προκαλώντας ιδιαίτερο ενδιαφέρον λόγω της ασυνήθιστης εμφάνισής της και της αναφοράς ότι πρόκειται για την πρώτη φορά που καταγράφεται στον νομό Λασιθίου.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Νικολάου και του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών. Κατά τη διάρκεια των ερευνών σε τέσσερα δωμάτια του ξενοδοχείου, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν συνολικά περίπου 40 γραμμάρια κοκαΐνης, σε λευκή και ροζ μορφή, καθώς και διάφορα διεγερτικά χάπια.

Η παρουσία της ροζ κοκαΐνης αποτελεί το πλέον αξιοσημείωτο στοιχείο της υπόθεσης, καθώς πρόκειται για μια ασυνήθιστη μορφή ουσίας που δεν συναντάται συχνά.

Στο πλαίσιο της αστυνομικής επιχείρησης συνελήφθησαν τέσσερις αλλοδαποί, τρεις άνδρες και μία γυναίκα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, τις προηγούμενες ημέρες είχε πραγματοποιηθεί πάρτι σε ένα άλλο ξενοδοχείο, στοιχείο που εξετάζεται στο πλαίσιο της διερεύνησης της υπόθεσης.