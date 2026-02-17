Τις καλές εμφανίσεις συνέχισαν οι αθλητές-τριες της αγωνιστικής μας ομάδας, Μαρής Άγγελος, Αντωνακάκης Εμμανουήλ, Καπανταϊδάκης Χαράλαμπος, Βερυκοκίδης Πρόδρομος, Ευθυμίου Νικόλαος, Παπαχρυσάνθου Εμμανουήλ, Καλύβα Αγάπη, Κρομμύδα Μαρία Ελένη, Λουκάκη Μαρία Ζαχαρένια, Συλλιγαρδάκη Μαρία, Ζερβάκη Μαρία, Κορνάρου Ζαχαρένια, στο Χειμερινό Πρωτάθλημα Κολύμβησης, το οποίο πραγματοποιήθηκε στο κλειστό κολυμβητήριο του ΟΑΚΑ, με τη συμμετοχή των κατηγοριών Παίδων–Κορασίδων και Εφήβων–Νεανίδων για τα σωματεία του Νότου, ρίχνοντας την αυλαία της φετινής διοργάνωσης. Τα παιδιά πέτυχαν ατομικά ρεκόρ, βελτιώνοντας τις επιδόσεις τους, ενώ δεν έλειψαν και τα πλασαρίσματα κοντά ή και εντός της πρώτης δεκάδας, στοιχείο που καταδεικνύει τη σταθερή αγωνιστική τους άνοδο.

Η αγωνιστική τους εικόνα άφησε ικανοποιημένο τον προπονητή, Μανόλη Τσαμπανάκη, ο οποίος βρέθηκε στο πλευρό τους καθ’ όλη τη διάρκεια των αγώνων.

Παρούσα ήταν και η έτερη προπονήτρια του κολυμβητικού τμήματος, Ανδρονίκη Μάζη, συμβάλλοντας ενεργά στην προετοιμασία και τη συνολική προσπάθεια της ομάδας.