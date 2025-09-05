Το 1ο Φεστιβάλ Κρηνών στην Κριτσά, που πραγματοποιήθηκε χθες βράδυ στη Βρύση της Χανιώτενας, ήταν μια ξεχωριστή πολιτιστική βραδιά που άφησε πολύ θετικές εντυπώσεις σε όσους παρευρέθηκαν.
Συμμετείχαν ο Δημήτρης Καραμούζας (κιθάρα), η Σοφία Μαυρογενίδου (φλάουτο), η Μαρίνα Δακανάλη (τραγούδι), η Στέλλα Σειραγάκη (τραγούδι), η Εμμανουέλα Μαριούλα (ηθοποιός) ενώ παρακολουθήσαμε και ένα θεατρικό μονόλογο, Κλυταιμνήστρα.
Την οργάνωση είχε αναλάβει ο Δήμος Αγίου Νικολάου και η Δημοτική Κοινότητα Κριτσάς σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Κρήτης και τον Πολιτιστικός Σύλλογος Κριτσάς «ΛΑΤΩ».
Χαιρετισμούς και ευχαριστίες απεύθυναν ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου κ.Μανώλης Μενεγάκης, η Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Νέας Γενιάς και Εθελοντισμού κ.Γεωργία Πολυχρονάκη, ο Πρόεδρος της Κοινότητας κ.Γιώργος Σκύββαλος, η κ.Μαρία Μασσάρου ενώ μίλησε στο κοινό και ο Λουδοβίκος.
Η βραδιά ήταν μοναδική, καθώς εκτός από υπέροχες μουσικές και μελωδίες χάρισε και άφθονο γέλιο. Οι καρέκλες διατέθηκαν κατά προτεραιότητα σε άτομα με αναπηρία και ηλικιωμένους, ενώ πολλοί θεατές κάθισαν πιο πάνω, στα σκαλοπάτια της Αγίας Παρασκευής, απολαμβάνοντας την ατμόσφαιρα με κέφι και ζωντάνια.