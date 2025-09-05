Το 1ο Φεστιβάλ Κρηνών στην Κριτσά, που πραγματοποιήθηκε χθες βράδυ στη Βρύση της Χανιώτενας, ήταν μια ξεχωριστή πολιτιστική βραδιά που άφησε πολύ θετικές εντυπώσεις σε όσους παρευρέθηκαν.

Συμμετείχαν ο Δημήτρης Καραμούζας (κιθάρα), η Σοφία Μαυρογενίδου (φλάουτο), η Μαρίνα Δακανάλη (τραγούδι), η Στέλλα Σειραγάκη (τραγούδι), η Εμμανουέλα Μαριούλα (ηθοποιός) ενώ παρακολουθήσαμε και ένα θεατρικό μονόλογο, Κλυταιμνήστρα.