Ευχαριστούμε τους αρμόδιους Αντιδημάρχους κ. Μπελούκα, κ. Καμινογιαννάκη, κ.Αρακαδάκη και τον κ.Αλεξάκη, που μας έκαναν τη τιμή και ήταν μαζί μας. Επίσης ξεχωριστά ευχαριστούμε τον κ. Μπελούκα που πέραν από την καθαριότητα εδώ στο χώρο αλλά κ στο χωριό μας (ΒΑΣΙΚΟ) μας έκανε δωρεά τη φωτοσωλήνα ώστε να φωταγωγηθεί το αστέρι απέναντι στο βουνό πάνω που είχε πολλά χρόνια να ανάψει.

Όσο αφορά τη γιορτή που πραγματοποιούμε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά θέλω να πω προσωπικά αλλά και σαν σύλλογος ένα μεγάλο ευχαριστώ στους ηλεκτρολόγους μας Μανώλη και Γιώργο Κερούλη, όπως και στον Παναγιώτη Αποστολάκη που αυτές τις ημέρες τρέξανε, ανεβήκανε ψηλά, κρεμάστηκαν, ώστε να υπάρχει όλη αυτή η ατμόσφαιρα.

Επίσης τον Μανώλη Σταυρακάκη, τον καφετζή μας, που έκανε δωρεά το μοτέρ τους συντριβανιού που δούλευε στο χώρο, όπως και τον υδραυλικό μας Νίκο Βάρδα για την τοποθέτησή του.

Μαζί με τους προαναφερθέντες, θέλουμε να ευχαριστήσουμε και όλους όσους έδωσαν χέρι βοήθειας και μας στηρίζουν ώστε να γίνει οοόλο αυτό εδώ.

Την πρόεδρο της κοινότητας Ζαχαρώ Βάρδα που είναι δίπλα μας και μας στηρίζει.

Ευχαριστούμε τα τοπικά καταστήματα που δέχτηκαν την πρόταση μας ώστε να πλαισιώσουν την όμορφη αυτή γιορτή μας τα οποία είναι

◦ ARTSISTERS

◦ ΑΛΦΑΦΗΤΑΡΙ

◦ ΜΗΛΟ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ

◦ ΚΡΗΤΙΚΟΣ

◦ MEMA

◦ Τη σχολή χορού LITTLE FEET COMPANY και όλη της την ομάδα με τα κορίτσια της και την ξεχωριστή στιγμή που μας χάρισαν, και στη δασκάλα τους… Κυρία Κατερίνα

◦ Την ομάδα EXPORE Άγιος Νικόλαος και το ξωτικό που έφερε τα δώρα για να τα μοιράσει ο Άγιος Βασίλης την Πρωτοχρονιά

◦ Την Μαρία Καλλιατάκη στο face painting

◦ Τον Dj μας… Μιχάλη Χαλκιαδάκη

◦ Τον ιππικό όμιλο Ιεράπετρας και τον κύριο Γιάννη που αμέσως και με χαρά αποδέχτηκε την πρόταση μας να είναι κοντά μας με τα πανέμορφα άλογα του

◦ Όπως επίσης κ τους χορηγούς επικοινωνίας Ανατολή, media house, lummio kai cna.gr που είναι δίπλα μας πάντα.

◦ Και φυσικά τους χωριανούς μας που μας στηρίζουν σε κάθε μας βήμα.

◦ Και όλους εσάς που ήσασταν κοντά μας και έγινε το απόγευμα μας πιο γιορτινό πιο φωτεινό.

◦ Και τον CIRCUS KAMINO που μας έκανε όλους παιδιά!!!

Απολαύσαμε θεωρώ όλοι μαζί τη γιορτή μας, μικροί και μεγάλοι, αφήσαμε για λίγο στην άκρη σκοτούρες και ότι άλλο έχουμε στο κεφάλι μας!!!

Σας ευχαριστούμε όλους!!!!! Καλές γιορτές με υγεία!!!

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΞΩ ΛΑΚΩΝΙΩΝ