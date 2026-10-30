Η Προϊσταμένη και ο Σύλλογος Διδασκόντων του 1ου Νηπιαγωγείου Αγίου Νικολάου εκφράζουν τις θερμές τους ευχαριστίες προς την κυρία Μαρίκα Καραλάκη για την ευγενική προσφορά του παραμυθιού «Μια τέλεια φθινοπωρινή μέρα» στη σχολική μας μονάδα.

Η αξιέπαινη αυτή πρωτοβουλία συμβάλλει στον εμπλουτισμό της σχολικής μας βιβλιοθήκης και στην καλλιέργεια της φιλαναγνωσίας, προσφέροντας στα παιδιά περισσότερες ευκαιρίες να έρθουν σε επαφή με τον μαγικό κόσμο των βιβλίων.

Το παραμύθι αποτελεί πολύτιμο παιδαγωγικό εργαλείο, καθώς ενισχύει τη φαντασία, τη δημιουργικότητα, τη γλωσσική ανάπτυξη και την κριτική σκέψη των παιδιών, καλλιεργώντας παράλληλα την αγάπη τους για τη γνώση και την ανάγνωση.

Ευχαριστούμε θερμά την κυρία Μαρίκα Καραλάκη για την ευαισθησία, τη γενναιοδωρία και την έμπρακτη στήριξή της στο εκπαιδευτικό έργο του σχολείου μας.

Τέτοιες πρωτοβουλίες αναδεικνύουν την αξία της προσφοράς και της συνεργασίας ανάμεσα στο σχολείο και την τοπική κοινωνία.

Η Προϊσταμένη και ο Σύλλογος Διδασκόντων του 1ου Νηπιαγωγείου Αγίου Νικολάου