Οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν μονάδα εκτόξευσης των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) στο νησί Κεσμ στο νότιο Ιράν, σύμφωνα με πληροφορίες.

Μεταμεσονύχτιες εκρήξεις αναφέρουν επίσης τοπικάμέσα κοντά στην περιοχή του αεροδρομίου στο Μπαντάρ-ε-Τζασκ, επίσης στο νότιο Ιράν.

«Οι δυνάμεις των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) αναχαίτισαν εχθρικό μαχητικό αεροσκάφος πάνω από το νησί Κεσμ του Ιράν και το ανάγκασαν να εγκαταλείψει την περιοχή», μεταδίδει το ιρανικό πρακτορείο Tasnim. Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars αναφέρει ότι ακούστηκαν αρκετές εκρήξεις κοντά στο Στενό του Ορμούζ καθώς «εξαπολύθηκαν πολλαπλοί πύραυλοι εδάφους-αέρος εναντίον μαχητικών αεροσκαφών των ΗΠΑ ή της USAF.»

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