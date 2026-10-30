Euroleague: Πήρε το ντέρμπι η Ρεάλ

Η Ρεάλ Μαδρίτης πήρε το ντέρμπι της 9ης αγωνιστικής εναντίον της Φενέρμπαχτσε και την έφτασε στις 6 νίκες (6-3).

Οι Ισπανοί κυριάρχησαν στην έδρα τους από το δεύτερο δεκάλεπτο και μετά, σμίλεψαν διαφορά 15 πόντων στο 30΄ (70-55), άντεξαν στην τελική αντεπίθεση της Φενέρ (78-71 στο 35΄) και έφτασαν στην επικράτηση με τον Μαλεντόν (26π., 7ρ.) σε φοβερή κατάσταση και τον Καμπάτσο (10π., 10ασ.) να οργανώνει μαεστρικά το παιχνίδι. Ο Κλάιμπερν με 21π. (5/10 τρίποντα) ήταν πρώτο σκόρερ των φιλοξενούμενων.

Τα δεκάλεπτα: 22-24, 47-42, 70-55, 95-76

Με χαρακτηριστική ευκολία, ο Ερυθρός Αστέρας (6-3) ξεπέρασε το εμπόδιο της Μπάγερν (2-7) με 103-73 στο Βελιγράδι, στον εναρκτήριο αγώνα της 9ης ημέρας της Euroleague. Οι γηπεδούχοι του Ιμπόν Ναβάρο έχτισαν διαφορά πριν ολοκληρωθεί το ημίχρονο (46-29 στο 18΄) την οποία διατήρησαν άνετα έως το τέλος. Κορυφαίος ο Τσίμα Μονέκε με 15π., 5ρ., 5ασ. και ακολούθησε ο Κριστιάν Κολοκό με 12π, και 5 τάπες, ενώ για τους Βαυαρούς 16π. πέτυχε ο Ουάσινγκτον.

Τα δεκάλεπτα: 19-15, 48-31, 79-54, 103-73

Μεγάλο ντέρμπι ανάμεσα σε δύο ομάδες που προσπαθούν να απομακρυνθούν από τον «πάτο» της βαθμολογίας έγινε στο Βελιγράδι. Τελικά η Παρί (3-6) επικράτησε 99-94 της τυπικά γηπεδούχου Μακάμπι Τελ Αβίβ (2-7) χάρη στην μεγάλη εμφάνιση του Ναντίρ Ιφί, ειδικά στην τελευταία περίοδο. Ο Γάλλος σταρ πέτυχε 9 κρίσιμους πόντους (και 26 συνολίκα) στο διάστημα στο οποίου η Παρί μετέτρεψε το 70-69 (32΄) σε 81-90 (37΄). Η Μακάμπι δεν μπόρεσε να αντιδράσει και γνώρισε ακόμα μία ήττα. Ο Γιαμ Μαντάρ ήταν ο κορυφαίος με 13π. και 9ασ. για τους Ισραηλινούς.

Τα δεκάλεπτα: 17-25, 36-35, 65-65, 94-99

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