Μέχρι την Τρίτη 10 Νοεμβρίου 2026 παρατείνεται η προθεσμία υποβολής της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΕΑΕ), με την ΑΑΔΕ να ανακοινώνει παράλληλα αλλαγές που διευκολύνουν τη δήλωση των αγροτεμαχίων και περιορίζουν τις υποχρεώσεις των παραγωγών σε περιπτώσεις ασυμφωνίας μεταξύ Ε9 και Κτηματολογίου.

Η νέα καταληκτική ημερομηνία συνδέεται άμεσα με τον προγραμματισμό των αγροτικών πληρωμών, καθώς, σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, αποτελεί το απώτατο χρονικό όριο, προκειμένου να καταστεί δυνατή η έγκαιρη καταβολή της προκαταβολής των ενισχύσεων στις 30 Νοεμβρίου.

Η απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, περιλαμβάνει δύο βασικές παρεμβάσεις: τη δυνατότητα δήλωσης συγκεκριμένων ακινήτων μόνο με ΑΤΑΚ, χωρίς υποχρεωτική καταχώριση ΚΑΕΚ, και την αυτοματοποιημένη διόρθωση διαφορών μεταξύ των εκτάσεων που εμφανίζονται στο Ε9 και στο Κτηματολόγιο.

Η σημαντικότερη απλούστευση αφορά ακίνητα έκτασης έως 10 στρεμμάτων σε περιοχές όπου λειτουργεί Κτηματολόγιο. Για τις συγκεκριμένες ιδιοκτησίες, οι παραγωγοί θα μπορούν να χρησιμοποιούν αποκλειστικά τον Αριθμό Ταυτότητας Ακινήτου (ΑΤΑΚ), αντί του Κωδικού Αριθμού Εθνικού Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ).

Η δυνατότητα αυτή καλύπτει τόσο τα ιδιόκτητα όσο και τα μισθωμένα ακίνητα, διευκολύνοντας τους παραγωγούς που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην καταχώριση των απαραίτητων στοιχείων.

Ωστόσο, το όριο των 10 στρεμμάτων αφορά το συνολικό εμβαδόν του ακινήτου, όπως αυτό εμφανίζεται στην Περιουσιακή Κατάσταση έτους 2027, και όχι την έκταση που αντιστοιχεί στο ποσοστό συνιδιοκτησίας κάθε παραγωγού.

Κάτι που σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΑΑΔΕ σημαίνει ότι, εάν ένας αγρότης διαθέτει ποσοστό ιδιοκτησίας σε ακίνητο μεγαλύτερο των 10 στρεμμάτων, δεν μπορεί να αξιοποιήσει τη συγκεκριμένη εξαίρεση με βάση μόνο την έκταση που του αναλογεί.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στις περιπτώσεις όπου ένα αγροτεμάχιο αποτελείται από περισσότερα ακίνητα, ορισμένα από τα οποία δηλώνονται με ΚΑΕΚ και άλλα με ΑΤΑΚ.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, η ΑΑΔΕ προβλέπει ξεχωριστή ψηφιοποίηση των εκτάσεων, προκειμένου να πραγματοποιούνται σωστά οι έλεγχοι νόμιμης κατοχής.

Για παράδειγμα, σε αγροτεμάχιο συνολικής έκτασης 45 στρεμμάτων, το οποίο αποτελείται από πέντε επιμέρους ακίνητα, τα 30 στρέμματα μπορούν να αποτυπωθούν σε ξεχωριστή ψηφιοποίηση με τους αντίστοιχους ΚΑΕΚ και τα υπόλοιπα 15 στρέμματα σε δεύτερη ψηφιοποίηση με ΑΤΑΚ, εφόσον τα ακίνητα κάθε ομάδας είναι συνεχόμενα μεταξύ τους.

Για το τμήμα που τεκμηριώνεται με ΚΑΕΚ εφαρμόζεται ο προβλεπόμενος έλεγχος επικάλυψης 55%.

Η νέα δυνατότητα θα ενεργοποιηθεί στην εφαρμογή υποβολής της ΕΑΕ έως τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου 2026.

Μία ακόμη ουσιαστική αλλαγή αφορά τις περιπτώσεις στις οποίες η έκταση ενός ιδιόκτητου και ιδιοχρησιμοποιούμενου ακινήτου εμφανίζεται μικρότερη στο Ε9 σε σύγκριση με τα στοιχεία του Κτηματολογίου.

Για τις συγκεκριμένες περιπτώσεις, η ΑΑΔΕ αναλαμβάνει να προχωρήσει σε αυτοματοποιημένη διόρθωση της Περιουσιακής Κατάστασης, χωρίς να απαιτείται από τον παραγωγό να υποβάλει τροποποιητική δήλωση Ε9.

Το σημαντικότερο είναι ότι η συγκεκριμένη αναντιστοιχία δεν θα εμποδίζει την οριστικοποίηση της ΕΑΕ 2026, δίνοντας τη δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους να ολοκληρώσουν την αίτησή τους χωρίς να προηγηθεί η διόρθωση των στοιχείων.

Η προσαρμογή της έκτασης στο Ε9 θα πραγματοποιηθεί από την ΑΑΔΕ κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιανουαρίου 2027, με βάση το εμβαδόν που προκύπτει από τον ΚΑΕΚ.

Η αυτοματοποιημένη διαδικασία αφορά ακίνητα τα οποία δεν έχουν διαγραφεί από την Περιουσιακή Κατάσταση του παραγωγού μετά τις 31 Μαΐου 2026, για παράδειγμα λόγω μεταβίβασης, και εφόσον ο ίδιος δεν έχει υποβάλει στο μεταξύ τροποποιητική δήλωση Ε9.

Παράλληλα, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, εξακολουθεί να ισχύει ότι, στις περιοχές όπου λειτουργεί Κτηματολόγιο, η ψηφιοποιούμενη έκταση του αγροτεμαχίου δεν μπορεί να υπερβαίνει τη συνολική έκταση των ΚΑΕΚ που δηλώνονται.

Η ΑΑΔΕ καλεί τους παραγωγούς που δεν έχουν ξεκινήσει ακόμη τη διαδικασία ή δεν έχουν εξουσιοδοτήσει κάποιον φορέα υποβολής να προχωρήσουν άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες.

Η εξουσιοδότηση προς τους φορείς υποβολής πραγματοποιείται μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE, από την εφαρμογή «Μητρώο & Επικοινωνία» και την επιλογή «Εξουσιοδοτήσεις».

Για τους παραγωγούς που δεν έχουν ολοκληρώσει τις συγκεκριμένες διαδικασίες προβλέπεται και η αποστολή υπενθυμιστικού μηνύματος από την ΑΑΔΕ.

Τέλος, την ίδια στιγμή, τα Κέντρα Υποβολής Δηλώσεων (ΚΥΔ) καλούνται να δώσουν προτεραιότητα στην εξυπηρέτηση όσων δεν έχουν ξεκινήσει την υποβολή της αίτησης ή δεν έχουν χορηγήσει την απαιτούμενη εξουσιοδότηση.