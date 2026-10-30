Με αγώνες για τα τμήματα Παίδων και Εφήβων συνεχίζονται το Σαββατοκύριακο 31 Οκτωβρίου και 1 Νοεμβρίου 2026 οι αγωνιστικές υποχρεώσεις του Αγίου Νικολάου Europlan.

Το ανδρικό τμήμα έχει ρεπό αυτή την αγωνιστική, ενώ οι νεαροί αθλητές των υποδομών συνεχίζουν την προσπάθειά τους στα πρωταθλήματα της Κρήτης.

Το πρόγραμμα των αγώνων:

Σάββατο 31/10/2026

12:00 | Πρωτάθλημα Παίδων Β’ – Β’ Όμιλος Άγιος Νικόλαος Καλαθοσφαίριση – Ιεράπετρα 1

Κυριακή 1/11/2026

14:00 | Πρωτάθλημα Εφήβων Α’ Κρήτης ΑΟΚ Χανιά – Άγιος Νικόλαος Καλαθοσφαίριση

Ευχόμαστε καλή επιτυχία στους αθλητές και τους προπονητές μας, με υγεία και δυνατές εμφανίσεις!

Συνεχίζουμε με δουλειά, συνέπεια και πίστη στην ανάπτυξη του μπάσκετ στον Άγιο Νικόλαο, καταλήγει το δελτίο τύπου του Αγιονικολιώτικου σωματείου.