Για μία ακόμα φορά, η 20η φέτος, έδεσε στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου το κρουαζιερόπλοιο Celestyal Journey. Αυτήν την εβδομάδα οι επιβάτες του ήταν 1234, από πολλές εθνικότητας. Πλειοψηφία τους, σχεδόν πάντα, είναι Αμερικάνοι που χθες ήταν 495. Άλλες εθνικότητας ήταν Ισπανοί (130), Αυστραλοί (81), Βραζιλιάνοι (67), Καναδοί (61), Εγγλέζοι (57), Γάλλοι (55) κά.

Είχα την ευκαιρία να επισκεφτώ το πλοίο, παρέα με το φίλο ναυτικό πράκτορα Κώστα Κατσαβούνη. Περιηγήθηκα όλους τους υπέροχους χώρους του πλοίου και διαπίστωσα πόσες πολλές παροχές και ποικιλία δράσεων μπορούν να απολαμβάνουν οι τυχεροί επιβάτες της κρουαζιέρας. Πολλά εστιατόρια για όλα τα γούστα, γυμναστήριο, πισίνες, καζίνο, θέατρο, σπα είναι μόνο μερικά απ’ όσα είδα.

Είχα την ευκαιρία να συναντηθώ και με τον πλοίαρχο κ. Άγγελο Βασιλάκο, ο οποίος έγινε γνωστός διεθνώς, όταν το πλοίο Celestyal Journey, που είχε αποκλειστεί στον Περσικό Κόλπο την αρχή του πολέμου, κατάφερε να σπάσει τον αποκλεισμό και να επιστρέψει στην Ελλάδα για τις φετινές καλοκαιρινές κρουαζιέρες.

Ζητήσαμε από τον πλοίαρχο να μας σχολιάσει τη φετινή χρονιά, όσον αφορά την κίνηση της κρουαζιέρας: «Η φετινή χρονιά για τον κλάδο της κρουαζιέρας παρουσιάζει μια ιδιαίτερα θετική εικόνα, συνεχίζοντας τη δυναμική των προηγούμενων ετών. Το ενδιαφέρον του επιβατικού κοινού παραμένει ισχυρό, γεγονός που επιβεβαιώνει ότι η κρουαζιέρα αποτελεί πλέον μια ιδιαίτερα δημοφιλή μορφή τουρισμού. Βεβαίως, ο κλάδος εξακολουθεί να αντιμετωπίζει προκλήσεις, κυρίως λόγω των γεωπολιτικών εξελίξεων, των αυξημένων λειτουργικών απαιτήσεων και των μεταβαλλόμενων καιρικών συνθηκών. Από την πλευρά μας, ως άνθρωποι της θάλασσας, πρωταρχικός στόχος παραμένει πάντοτε η ασφάλεια των επιβατών και του πληρώματος, σε συνδυασμό με την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών. Προσωπικά, αντιμετωπίζω την εξέλιξη της κρουαζιέρας με αισιοδοξία, καθώς πιστεύω ότι ο κλάδος διαθέτει σημαντικές προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης».

Συναντήσαμε και το γιατρό του πλοίου και σε σχετική ερώτηση, μας απάντησε ότι «οι επιβάτες μας είναι από μωρά μέχρι πολύ προχωρημένης ηλικίας και γι’ αυτό αντιμετωπίζουμε περιστατικά όλων των ειδικοτήτων».

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Celestyal κ.Κρις Θεοφιλίδης, μας είχε δηλώσει για τον Άγιο Νικόλαο ότι «προσβλέπουμε σε μια αύξηση, από τις φετινές 21 προσεγγίσεις, να φτάσουμε στις 28 προσεγγίσεις το 2027 και άλλες 28 προσεγγίσεις το 2028. Ο υπολογισμός μας είναι ότι θα φέρνουμε περίπου 33.000 με 35.000 επισκέπτες ετησίως στον Άγιο Νικόλαο και αυτό το οικονομικό αποτύπωμα το βλέπουμε να είναι γύρω στα 3.5 εκατομμύρια ευρώ ανά έτος. Από τον Άγιο Νικόλαο κάνουμε και πολλές από τις τροφοδοσίες μας, λόγω των εξαιρετικών προϊόντων της περιοχής. Ο Άγιος Νικόλαος είναι ένας απ’ τους λίγους προορισμούς που μένουμε τόσες πολλές ώρες, από 8 το πρωί έως 8 το βράδυ».

ΛΕΩΝ.Κ.