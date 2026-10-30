Το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου έχει την τιμή να σας προσκαλέσει στις Παρουσιάσεις Προόδου Ερευνητικού Έργου των Υποψήφιων Διδακτόρων του Τμήματος, που θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2026 και ώρα 14:00 στο Εργαστήριο 2 του Τμήματος.

Στην εκδήλωση 19 υποψήφιοι διδάκτορες θα παρουσιάσουν διά ζώσης στο Τμήμα το ερευνητικό έργο που έχουν ήδη εκπονήσει στο πλαίσιο της διδακτορικής τους διατριβής, καθώς και εκείνο που προγραμματίζουν να εκπονήσουν, και θα είναι διαθέσιμοι να απαντήσουν σε ερωτήσεις.

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης αποτελείται από σε τρία θεματικά μέρη, σύμφωνα τα τρία θεσμοθετημένα εργαστήρια του Τμήματος

1. Εργαστήριο Διοικητικής Οικονομικής και Συστημάτων Αποφάσεων (ADEDS)

2. Εργαστήριο Επιστήμης Δεδομένων, Πολυμέσων και Μοντελοποίησης (DataLab)

3. Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Επιχειρηματικής Ευφυΐας (e-BI)

Η εκδήλωση θα μεταδίδεται ζωντανά διαδικτυακά και θα καταγράφεται σε video με στόχο την ασύγχρονη μετάδοσής της στο κανάλι του Τμήματος στο youtube.

Η εκδήλωση αναμένεται να έχει έντονο ακαδημαϊκό ενδιαφέρον, όπως συνέβη και πέρσι με την αντίστοιχη εκδήλωση, καθώς το Τμήμα ΔΕΤ πληροί όλα τα Ακαδημαϊκά Κριτήρια και κατατάσσεται δεύτερο στην Ελλάδα σε ερευνητικές επιδόσεις ανάμεσα στα 34 περιφερειακά Τμήματα Οικονομικής Κατεύθυνσης με διεθνείς διακρίσεις των μελών ΔΕΠ του.