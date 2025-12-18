Φιλανθρωπική εκδήλωση με κάλαντα, ιστορίες με καλικάντζαρους, γιορτινές γεύσεις θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025 στο Κοινοτικό Κατάστημα Ελούντας.



Το πρόγραμμα της εκδήλωσης περιλαμβάνει ιστορίες με καλικάντζαρους, παραδοσιακά τραγούδια με τους: Μαρία Λουκά και Γιώργο Ζαχαριουδάκη, ζεστά ροφήματα και Χριστουγεννιάτικα γλυκίσματα.



Στην αίθουσα του κοινοτικού καταστήματος θα υπάρξει «Κουμπαράς Αγάπης» ενώ τα χρήματα που θα συγκεντρωθούν θα διατεθούν για φιλανθρωπικό σκοπό.



Την εκδήλωση διοργανώνουν οι Σύλλογοι : «Υφάντρες Ελούντας», «Α.Ο Κόρφος Ελούντας», Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Νηπιαγωγείου Ελούντας, «Προοδευτικός Σύλλογος Ελούντας», Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Δημοτικού Σχολείου Ελούντας.



Ώρα έναρξης : 16:00