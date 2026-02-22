Η αντιδήμαρχος Γεωργία Πολυχρονάκη έκανε την ακόλουθη ανάρτηση στις 2.20:

Αγαπητοί φίλοι του Καρναβαλιού της Λίμνης,

Παρότι αυτή τη στιγμή βρέχει σε όλη την Κρήτη, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η προγραμματισμένη παρέλαση δεν αλλάζει και θα πραγματοποιηθεί κανονικά, σύμφωνα με το πρόγραμμα.

Απομένουν περίπου 2 ώρες μέχρι την εκκίνηση και παρακολουθούμε στενά την εξέλιξη του καιρού. Ας ελπίσουμε πως πρόκειται απλώς για μια σύντομη μπόρα και ότι ο καιρός θα μας κάνει τη χάρη, ώστε να απολαύσουμε όλοι μαζί τη γιορτή, τα χρώματα και τη χαρά του καρναβαλιού.

Για την οποιαδήποτε αλλαγή θα βγει ανακοίνωση!!!!

Καλή διάθεση, χαμόγελο και αισιοδοξία! 🌈✨