Αλλαγή «φρουράς» είχαμε στη Διοίκηση των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών του Νομού Λασιθίου. Σύμφωνα με τις τακτικές κρίσεις και προαγωγές στο Πυροσβεστικό Σώμα της χώρας, ανακοινώθηκαν οι νέες τοποθετήσεις και μετακινήσεις ανώτερων στελεχών. Ο μέχρι σήμερα Διοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ιεράπετρας, κ. Δημήτρης Καλλιοντζής προήχθη στον βαθμό του Πύραρχου και ανέλαβε ήδη καθήκοντα ως Διοικητής Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Λασιθίου, αντικαθιστώντας τον κ. Κωνσταντίνο Γεροδήμο ο οποίος προήχθη στον βαθμό του Αρχιπυράρχου και τέθηκε εκτός οργανικών θέσεων, επειδή κρίθηκε ως «ευδοκίμως τερματίσας τη σταδιοδρομία του».

Αποχωρήσας μετά από 30χρονη συνολικά υπηρεσία στο Πυροσβεστικό Σώμα, με τα τελευταία 4 ως Διοικητής των Π.Υ. Νομού Λασιθίου, ο Κωστής Γεροδήμος, αφυπηρέτησε από το Πυροσβεστικό Σώμα. Στο Λασίθι ήλθε το 2002 και στην Π.Υ. Αγίου Νικολάου τοποθετήθηκε τον Οκτώβριο του 2004.

Στην επικοινωνία που είχαμε μαζί του, δήλωσε στην ΑΝΑΤΟΛΗ: «Προσπάθησα για το καλύτερο με γνώμονα την προστασία της ζωής και των περιουσιών των πολιτών και νομίζω ότι κράτησα τον νόμο σε ένα υψηλό επιχειρησιακό επίπεδο. Φεύγω με συγκίνηση και περηφάνια και ευχαριστώ τους ανθρώπους μου, τους πυροσβέστες – μόνιμους, εποχικούς, εθελοντές – που με στήριξαν όλα αυτά τα χρόνια.»

Ευχαριστίες απηύθυνε επίσης για τη συνεργασία που είχε στο πέρασμα αυτών των χρόνων, με τους πρώην δημάρχους, Αντ. Ζερβό, Γιάννη Στεφανάκη, Θεοδ. Καλατζάκη, τον πρώην Αντιπεριφερειάρχη Γιάννη Γουλιδάκη, καθώς επίσης τους νυν δημάρχους Μαν. Μενεγάκη, Γεωρ. Ζερβάκη και Μαν. Φραγκούλη και τον νυν Αντιπεριφερειάρχη Λασιθίου Γιάννη Ανδρουλάκη.

Επίσης ευχαρίστησε για τη συνεργασία τα Γραφεία Πολιτικής Προστασίας των Δήμων και της Αντιπεριφέρειας Λασιθίου, τη Δασική Υπηρεσία, την ΕΛ.ΑΣ., το Λιμενικό Σώμα, τις στρατιωτικές μονάδες – την 11ΜΣΕΠ στην Ζήρο και την Ναυτική Βάση στο Κυριαμάδι, τη ΔΕΗ και τις δύο Μητροπόλεις Πέτρας και Χερρονήσου και Ιεραπύτνης και Σητείας, όπως και όλες τις εθελοντικές ομάδες του νομού.

Τον ρωτήσαμε τι ευχές ή συμβουλές μπορεί να απευθύνει στο διάδοχό του και απάντησε: «Το κύριο, να είναι καλότυχος! Γιατί, όπως έχουμε πει, οι πυρκαϊές πλέον έχουν γίνει πιο δύσκολες και πιο επικίνδυνες. Να έχει καλή τύχη και να μην του τύχει κάτι πολύ σοβαρό στην πορεία», είπε ο κ. Γεροδήμος.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΑΝΑΤΟΛΗΣ, δύο φορές έγινε πρόταση στον κ. Γεροδήμο να αναλάβει ως Περιφερειακός Διοικητής Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Κρήτης – θέση που αρνήθηκε, επιδιώκοντας να αποχωρήσει και να ξεκουραστεί.

Η ευθύνη και μέριμνα από τη θέση ευθύνης για την ασφάλεια ολόκληρου του νομού κρατά σε διαρκή εγρήγορση τον αξιωματικό που φέρει το βάρος του συντονισμού και των αποφάσεων σε κρίσιμες στιγμές. Η συνθήκη αυτή είναι εξαντλητική γιατί απαιτεί τη κατάθεση από πλευράς του προσώπου που φέρει την ευθύνη αυτή του 100% των δυνάμεων και των αντοχών, αγωνιώντας σε κάθε περίπτωση για την αποτροπή κινδύνου για τις ζωές και το βιος των ανθρώπων, του τόπου ευθύνης του.

ΝΙΚΟΣ ΤΡΑΝΤΑΣ