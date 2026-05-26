Η Τρίτη 26 Μαΐου 2026 ήταν μια ημέρα γεμάτη συγκίνηση, αναμνήσεις και έντονα συναισθήματα για τη σχολική μας κοινότητα. Οι μαθητές και οι μαθήτριες της Γ’ τάξης έζησαν μία από τις τελευταίες τους στιγμές στο σχολείο μας, μέσα σε μια ζεστή και ιδιαίτερα φορτισμένη ατμόσφαιρα.

Η ημέρα ξεκίνησε με τον καθαρισμό και την τακτοποίηση των θρανίων και των αιθουσών ενόψει των εξετάσεων. Οι μαθητές/τριες συμμετείχαν με προθυμία και συνεργασία, φροντίζοντας τους χώρους στους οποίους πέρασαν τρία σημαντικά χρόνια της ζωής τους.

Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε το καθιερωμένο γαλλικό πρωινό για τη Γ’ τάξη, που οργανώθηκε με πολλή αγάπη και φροντίδα από την καθηγήτρια Γαλλικών, κ. Λίτσα Δραγανίδου. Η φετινή διοργάνωση είχε έναν ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς ήταν η τελευταία φορά που η κ. Δραγανίδου ετοίμασε αυτή τη ξεχωριστή δράση για τους μαθητές/τριες της, αφού σε λίγο καιρό ολοκληρώνει την πολυετή εκπαιδευτική της πορεία και συνταξιοδοτείται.

Η συγκίνηση ήταν εμφανής σε όλους, καθώς το γαλλικό πρωινό αποτελεί εδώ και χρόνια μια όμορφη παράδοση του σχολείου μας, συνδεδεμένη άρρηκτα με την παρουσία, τη δημιουργικότητα και την αγάπη της κ. Δραγανίδου για τους μαθητές και τη διδασκαλία. Με γεύσεις, μουσικές και όμορφες στιγμές, δημιούργησε για ακόμη μία φορά μια μοναδική εμπειρία που θα μείνει αξέχαστη σε όλους.

Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν και η προβολή του αποχαιρετιστήριου βίντεο, το οποίο επιμελήθηκε ο Μάνος Κυβερνητάκης με τη βοήθεια της Κάτιας Λασιθιωτάκη. Μέσα από φωτογραφίες και στιγμές των τελευταίων χρόνων, μαθητές και εκπαιδευτικοί θυμήθηκαν όμορφες αναμνήσεις, δράσεις και εμπειρίες που σημάδεψαν τη σχολική ζωή της τάξης.

Για τη σημασία της ημέρας μίλησε ο πρόεδρος του 15μελούς συμβουλίου, Μανώλης Καλλιατάκης, ο οποίος έκανε έναν σύντομο απολογισμό της σχολικής χρονιάς και ευχαρίστησε όλους όσοι συνέβαλαν στις δράσεις και στη δημιουργία όμορφων στιγμών στο σχολείο.

Ο διευθυντής του σχολείου,κ. Κωνσταντίνος Κόκκινης, συνεχάρη μαθητές και εκπαιδευτικούς για τη συνεργασία και τη συμμετοχή τους και ευχήθηκε στους τελειόφοιτους καλή επιτυχία στις εξετάσεις και καλή συνέχεια στη νέα τους πορεία. Η υποδιευθύντρια του σχολείου, κα Κατερίνα Γαλανάκη αποχαιρέτησε κι εκείνη τους/τις μαθητές/τριες της Γ τάξης κάνοντας μια συγκινητική αναδρομή στα τρία χρόνια της κοινής τους πορείας, ευχόμενη καλή πρόοδο και τονίζοντας πως θα αποτελούν για πάντα ένα κομμάτι του Γυμνασίου Νεάπολης.

Έτσι, για μια ακόμα χρονιά αποχαιρετούμε με τον πιο γλυκό τρόπο τους μαθητές και τις μαθήτριές μας, στους/στις οποίους/ες ευχόμαστε να προχωρούν πάντα με όνειρα, δύναμη και αισιοδοξία.

Γυμνάσιο Νεάπολης Λασιθίου