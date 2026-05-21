Η εορτή της Απόδοσης του Πάσχα και της Αναλήψεως γιορτάστηκε και φέτος στη Νεάπολη Λασιθίου, στο μοναδικό εκκλησάκι σε όλη την Ελλάδα του Πανάγιου Τάφου, που βρίσκεται στην είσοδο της όμορφης κωμόπολης, πίσω από τον Ι.Μ. Ναό της Μεγάλης Παναγίας.

Στις ανωτέρω ακολουθίες χοροστάτησαν ο Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης π. Ευγένιος Καρακωνσταντάκης και οι εφημέριοι της ενορίας π. Εμμανουήλ Καστανός και π. Εμμανουήλ Λυράκης.

Και του χρόνου να γιορτάσουμε με υγεία τις Άγιες μέρες του Πάσχα και της Αναλήψεως.

Κατερίνα Παρασκάκη – Νεάπολη