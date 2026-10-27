Με την κατάθεση στεφάνων από μαθητές, προσκόπους, οδηγούς και εκπροσώπους πολιτικών κομμάτων πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 27 Οκτωβρίου 2026, στην Ιεράπετρα, η εκδήλωση τιμής και μνήμης για την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940.

Οι συμμετέχοντες απέτισαν φόρο τιμής στους ήρωες που αγωνίστηκαν για την ελευθερία της πατρίδας, τιμώντας την ιστορική επέτειο του «Όχι» και τα ιδανικά της εθνικής ανεξαρτησίας, της αξιοπρέπειας και της ειρήνης.

Η συμμετοχή της μαθητικής κοινότητας, των προσκόπων, των οδηγών και των πολιτικών κομμάτων ανέδειξε τη σημασία της διατήρησης της ιστορικής μνήμης και της μετάδοσης των μηνυμάτων της επετείου στις νεότερες γενιές.

ΒΙΝΤΕΟ: ΘΟΔ. ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ