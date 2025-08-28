Το Εσπερινό Γενικό Λύκειο Αγίου Νικολάου είναι ένα σχολείο που εμπνέει. Οι μαθητές αποτελούν ζωντανά παραδείγματα δύναμης, υπομονής και ελπίδας. Εκεί άνθρωποι διαφορετικών ηλικιών αποδεικνύουν καθημερινά ότι η γνώση δεν σταματά ποτέ και ότι δεν υπάρχουν όρια στην εκπαίδευση.

Το σχολείο λειτούργησε τον περασμένο Σεπτέμβριο ύστερα από αρκετά χρόνια που το ζητούσε η τοπική κοινωνία και από τότε έχει αγκαλιαστεί με ενθουσιασμό. Μαθητές κάθε ηλικίας βρήκαν μια νέα ευκαιρία να καθίσουν στα θρανία και να κυνηγήσουν τα όνειρά τους.

Η ΑΝΑΤΟΛΗ συνάντησε τη Διευθύντρια κ. Ελένη Τζερεμέ και τη μαθήτρια κ. Ελένη Καρακυρίτση, η οποία ολοκλήρωσε με επιτυχία την Α΄ και φέτος προάγεται στη Β΄ Λυκείου. Μας μίλησαν για τις εγγραφές, τις προοπτικές του σχολείου, αλλά και για το προσωπικό ταξίδι πίσω στα θρανία.

Οι εγγραφές

Αρχικά η Διευθύντρια υπενθύμισε ότι μετά την αποφοίτηση στο τέλος του Ιουνίου είχαν ενημερώσει για τις εγγραφές σε διαφορετικές φάσεις από το καλοκαίρι έως το φθινόπωρο. Επεσήμανε ότι η πρώτη φάση των εγγραφών έχει ήδη πραγματοποιηθεί και σχολίασε ότι οι πιο πολλές ήταν οι επανεγγραφές των μαθητών που ήδη υπήρχαν, όπως και ένα μικρό ρεύμα για τις καινούριες εγγραφές. Πρόσθεσε ότι αναμένουν να ανοίξει η πλατφόρμα από την εβδομάδα που θα έρθει και ότι σχετικές ενημερώσεις θα ακολουθήσουν μέσω της εφημερίδας και των μέσων μαζικής ενημέρωσης.

Όσοι ενδιαφέρονται για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να επισκεφθούν το σχολείο από τη Δευτέρα 1η Σεπτεμβρίου, οπότε και οι εκπαιδευτικοί θα αναλάβουν κανονικά υπηρεσία. Το σχολείο θα είναι ανοιχτό καθημερινά από τις 19:00 έως τις 21:30, ενώ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν τηλεφωνικά στο 28410-82584 τις απογευματινές ώρες 19:00- 21:30. Επιπλέον, μπορούν να απευθύνονται και στη διευθύντρια στο τηλ. 6945897028.

Ποιοι μπορούν να εγγραφούν

Στο Εσπερινό Λύκειο μπορούν να εγγραφούν ενήλικες που έχουν σταματήσει για διάφορους λόγους την φοίτηση και δεν έχουν καταφέρει να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους και να πάρουν απολυτήριο Λυκείου, καθώς και ανήλικοι που είναι εργαζόμενοι. Υπογράμμισε ότι για τους ενήλικες δεν υπάρχει υποχρέωση να προσκομίσουν έγγραφα εργασίας ενώ για τους ανήλικους είναι υποχρεωτικό.

Και στις τρεις τάξεις

Τόνισε ότι οι εγγραφές γίνονται και για τις τρεις τάξεις του σχολείου και πλέον υπάρχει επιτέλους αυτή η δομή και στον Άγιο Νικόλαο για να ικανοποιήσει τις ανάγκες ετών. Μάλιστα ανέφερε ότι υπήρχαν μαθητές την περασμένη χρονιά που ερχόντουσαν τόσο από το Λασίθι, όσο και από το Σίσσι, την Νεάπολη, την Κριτσά, αλλά και πολλές ακόμη περιοχές. Αυτό αποδεικνύει ότι υπάρχουν άτομα που το σχολείο το έχουν ανάγκη και επιδιώκουν στην πράξη να αδράξουν την δεύτερη ευκαιρία που τους δίνεται για μάθηση.

Πρόσθεσε ότι ένα μεγάλο πλεονέκτημα του σχολείου είναι ότι έχει πιο συμπυκνωμένο πρόγραμμα ωρών δηλαδή 19:00-22:30 και είναι λίγο λιγότερες συγκριτικά με το πρωινό που είναι 8:00-14:00.

Η Διευθύντρια στάθηκε και στις απώλειες που αντιμετώπισαν την περασμένη σχολική χρονιά λέγοντας ότι παρ’ όλο που μπορούσαν να λείψουν οι μαθητές επέλεγαν να επιστρέψουν σχεδόν κατ’ ευθείαν στο σχολείο γιατί αισθανόντουσαν ότι θα νιώσουν καλύτερα μέσα σε αυτό. Επίσης στο ότι οι περισσότεροι μαθητές που φοιτούσαν την περασμένη σχολική χρονιά εργαζόντουσαν παράλληλα και μάλιστα πολλοί από αυτούς δεν είχαν μονάχα μία, αλλά και παραπάνω δουλειές. Αυτό είναι ζωντανό παράδειγμα θέλησης και αποδεικνύει πως, όταν υπάρχει στόχος και όνειρο, κανένα εμπόδιο δεν είναι ανυπέρβλητο.

Ενημέρωσε ότι στη Β΄ Λυκείου υπάρχουν 2 τμήματα με τους παλιούς μαθητές που θα συνεχίσουν σχεδόν όλοι -εκτός ελάχιστες περιπτώσεις που δεν κατάφεραν να συνεχίσουν την χρονιά. Κάποιοι εξ αυτών όμως θα το ξαναπροσπαθήσουν και φέτος. Θα λειτουργήσει σίγουρα ένα τμήμα στην Α΄ τάξη και θα εξετάσουν αν καταφέρουν να κάνουν και δεύτερο ενώ στην Γ΄ τάξη θα λειτουργήσει ένα τμήμα και πιστεύει ότι ενδεχομένως να πάνε και σε πανελλαδικές εξετάσεις ή σε παράλληλο μηχανογραφικό για Σ.Α.Ε.Κ.

Το στοίχημα κερδήθηκε

Για την περυσινή χρονιά επεσήμανε ότι το ξεκίνημα ήταν ένα μεγάλο στοίχημα που θεωρεί ότι κερδίσανε και βρίσκονται σήμερα εδώ για να συνεχίσουν με τους μαθητές που το τόλμησαν και τα κατάφεραν αποτελώντας το καλύτερο παράδειγμα, αλλά και περιμένοντας να υποδεχτούν με ανυπομονησία τους καινούριους μαθητές που θα έρθουν.

Η Διευθύντρια θέλησε να περάσει το μήνυμα προς όσους σκέφτονται να εγγραφούν στο Εσπερινό ΓΕΛ να το τολμήσουν και να μην φοβούνται! Ολοκλήρωσε με ένα ρητό: «Και να θυμάσαι ότι το αεροπλάνο απογειώνεται πάντα κόντρα στον άνεμο».

Απόφαση ζωής και δεύτερη ευκαιρία

Η μαθήτρια κ. Καρακυρίτση μας μίλησε με πολύ όμορφα σχόλια για το κλίμα που έχει δημιουργηθεί στο σχολείο μεταξύ των μαθητών και των καθηγητών. Τόνισε ότι όλοι δέθηκαν μεταξύ τους και γίναν μια παρέα ανεξάρτητα από την ηλικία του καθενός.

Η ίδια θέλησε να δώσει ένα μήνυμα θάρρους και ελπίδας: «Σε όποια ηλικία και αν βρίσκεται κανείς, πρέπει να θυμάται ότι δεν υπάρχει όριο ηλικίας σε κάτι που θέλεις να κάνεις».

Την ρωτήσαμε πως πήρε εκείνη την απόφαση να εγγραφεί στο σχολείο και μας εκμυστηρεύτηκε ότι το σκεφτόταν πολλά χρόνια, αλλά εξ αιτίας του ότι παντρεύτηκε μικρή και έγινε νωρίς μητέρα ήταν δύσκολο να το κάνει πράξη. Είχε σκεφτεί ακόμη μέχρι και να πάει στην Ιεράπετρα προτού ανοίξει το Εσπερινό στον Άγιο Νικόλαο, αλλά επειδή το ωράριο των μαθημάτων είναι βραδινό και έχει τρία παιδιά δεν ήταν εύκολο να το υλοποιήσει.

Μας περιέγραψε την χαρά που ένιωσε όταν ενημερώθηκε για το ξεκίνημα του Εσπερινού ΓΕΛ Αγίου Νικολάου. Μας μετέφερε και τις σκέψεις που έκανε μέσα στο χειμώνα κάποιες φορές ότι πρέπει να πάει σχολείο γιατί έχει μάθημα, αλλά αυτό της έδινε ώθηση καθώς ήξερε ότι θα πάει, θα μάθει πράγματα και κυρίως, όπως είπε, θα περάσει ευχάριστα.

Η κ. Ελένη έχει πέντε εγγόνια και μάλιστα ο ένας της εγγονός θα πάει Α΄ Λυκείου ενώ η ίδια θα πάει στη Β΄.

Ο σκοπός της ήταν να ολοκληρώσει το Λύκειο, κάτι που δεν κατάφερε παλαιότερα και επιδιώκει αυτή την φορά να το κάνει πράξη. Μοιράστηκε μαζί μας και τα σχόλια που άκουσε για την ηλικία της και την απόφασή της να επιστρέφει στα θρανία, που κάποιοι το σχολίασαν αρνητικά. Όμως τονίζει ότι αυτό είναι κάτι που κάνει για τον εαυτό της, αψηφώντας όλα τα αρνητικά σχόλια.

Την ρωτήσαμε ποια ήταν τα πρώτα συναισθήματα μόλις μπήκε στην αίθουσα και εξήγησε ότι υπήρχε άγχος, ενώ μετά είδε ότι όλοι την αγκάλιασαν και η χρονιά κύλησε πολύ όμορφα. Συμπλήρωσε ότι στα διαλείμματα πολλές φορές αντί να βγαίνουν έξω επέλεγαν να μείνουν μέσα καθώς απολάμβαναν την παρέα και το κλίμα μέσα στην αίθουσα.

Συγκινητικό ιδιαίτερα είναι το γεγονός ότι η κ. Καρακυρίτση έχει κρατήσει ένα μικρό καρτελάκι που της έδωσε η θεολόγος την περίοδο των εξετάσεων. Όπως μας εκμυστηρεύτηκε, το έχει τοποθετήσει στην είσοδο του σπιτιού της και κάθε φορά που νιώθει απογοήτευση το διαβάζει ξανά για να αντλεί δύναμη.

Παρά τις δυσκολίες της καθημερινότητας είναι φανερό ότι οι μαθητές απέδειξαν ότι με επιμονή και δύναμη ψυχής μπορεί κανείς να συνεχίσει τη μάθηση και να διεκδικήσει το μέλλον που επιθυμεί. Χρειάζεται όλοι μας να αγκαλιάσουμε λοιπόν αυτό το σχολείο και να βοηθήσουμε όσο και όπως μπορούμε διότι πρέπει να παραμείνει ανοιχτό και προσβάσιμο σε οποιονδήποτε θέλει να κυνηγήσει τα όνειρά του.

ΣΟΦΙΑ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ