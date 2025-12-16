Η παράσταση «Η συνωμοσία της κατσίκας» θα προβληθεί το Σάββατο 27 Δεκεμβρίου, στις 11:00 π.μ., στο κινηματοθέατρο ΡΕΞ. Η είσοδος είναι ελεύθερη.
Από τον Σύλλογο Εργαζομένων του ΓΝΑΝ.
