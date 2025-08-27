Είκοσι χρόνια μετά την «κρίση ταυτότητας» που πέρασαν οι Τες και η Άννα, η δεύτερη έχει πλέον αποκτήσει μια κόρη και σύντομα θα αποκτήσει και μία θετή. Καθώς παλεύουν με τις μυριάδες προκλήσεις που προκύπτουν από την ένωση δύο οικογενειών, η Τες και η Άννα ανακαλύπτουν ότι ο κεραυνός μπορεί να χτυπήσει δυο φορές, κι αυτή τη φορά έχει τέσσερα σώματα να ανακατέψει…