Είκοσι χρόνια μετά την «κρίση ταυτότητας» που πέρασαν οι Τες και η Άννα, η δεύτερη έχει πλέον αποκτήσει μια κόρη και σύντομα θα αποκτήσει και μία θετή. Καθώς παλεύουν με τις μυριάδες προκλήσεις που προκύπτουν από την ένωση δύο οικογενειών, η Τες και η Άννα ανακαλύπτουν ότι ο κεραυνός μπορεί να χτυπήσει δυο φορές, κι αυτή τη φορά έχει τέσσερα σώματα να ανακατέψει…
Ώρα προβολής (21:00)
Πέμπτη 28/08
Παρασκευή 29/08
Σάββατο 30/08
Διάρκεια: 1 ώρα & 51 λεπτά
Καταλληλότητα: Κατάλληλο για όλους
Γενική Είσοδος: 5€
Κλείστε online το εισιτήριό σας εδώ: https://www.ticketbox.gr/ekdilosi/freakier-friday-6/