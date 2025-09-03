Δεκαετία του 1990. Ο Χαν Τόμπσον ήταν φαινόμενο του μπέιζμπολ στο λύκειο. Παρότι πλέον δεν μπορεί να παίξει, όλα τα υπόλοιπα στη ζωή του πάνε καλά. Έχει ένα υπέροχο κορίτσι, είναι σερβιτόρος σε ένα παλιομοδίτικο μπαρ της Νέας Υόρκης, και η αγαπημένη του ομάδα κάνει μια προσπάθεια για το πρωτάθλημα ως αουτσάιντερ. Οταν ο punk-rock γείτονάς του, Ρας, του ζητήσει να φροντίσει τη γάτα του για λίγες μέρες, ο Χανκ θα βρεθεί ξαφνικά στη μέση μιας ετερόκλητης συμμορίας απειλητικών γκάνγκστερ. Ολοι τον κυνηγούν. Το πρόβλημα είναι ότι δεν έχει ιδέα γιατί. Καθώς ο Χανκ προσπαθεί να τους ξεφύγει, πρέπει να χρησιμοποιήσει όλο του το θάρρος για να μείνει ζωντανός και να μάθει.