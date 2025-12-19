Η ταινία “SUPER SANTA” στο κινηματοθέατρο Δρήρος

Την Κυριακή 21 Δεκεμβρίου στις 11:00 στο κινηματοθέατρο “Δρήρος” θα προβληθεί η ταινία “SUPER SANTA”.

Αντί για εισιτήριο θα συγκεντρωθούν τρόφιμα μακράς διαρκείας που θα προσφερθούν στη στέγη αγάπης.