Η ταινία “SUPER SANTA” στο κινηματοθέατρο Δρήρος

19/12/2025
Αναχώρησε ο Γιάννης Σιγανός για άλλες διαστάσεις, αναζητώντας νέους, φωτεινούς ορίζοντες, ως αιώνιος αναζητητής με ανήσυχο πνεύμα.

19/12/2025
«ΩΓΥΓΗΣ 2025»: Άσκηση επί χάρτου στο Δήμο Ιεράπετρας για τα πλημμυρικά φαινόμενα

19/12/2025

Χριστουγεννιάτικη επίδειξη Ρυθμικής Γυμναστικής του ΑΣ «Ρυθμός»

19/12/2025
Πρόσκληση στους παππούδες και τις γιαγιάδες των μαθητών-τριών του Γυμνασίου Κριτσάς

19/12/2025
Γιορτινές δράσεις στο Χριστουγεννιάτικο χωριό Σητείας

19/12/2025
Τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου: Δείτε τα θέματα ημερήσιας διάταξης

Ανακοίνωση της Επιτροπής Δημοτών του Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου σχετικά με την καταγγελία στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση

19/12/2025
ΕΣΠΑ
Παρασκευή, 19 Δεκεμβρίου, 2025
Η ταινία “SUPER SANTA” στο κινηματοθέατρο Δρήρος

by ΣΟΦΙΑ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ
19/12/2025
in Άγιος Νικόλαος, Εκδηλώσεις
Την Κυριακή 21 Δεκεμβρίου στις 11:00 στο κινηματοθέατρο “Δρήρος” θα προβληθεί η ταινία “SUPER SANTA”.

Αντί για εισιτήριο θα συγκεντρωθούν τρόφιμα μακράς διαρκείας που θα προσφερθούν στη στέγη αγάπης.

