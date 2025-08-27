Με φόντο την πολύβουη και εκρηκτικά ζωντανή Νέα Υόρκη, μια πόλη που δεν κοιμάται ποτέ και είναι γνωστή για τις ποικίλες και δυναμικές σχέσεις της, η ταινία μας προσφέρει μια μοναδική ματιά στη ζωή της ελίτ της πόλης. Μια νεαρή, φιλόδοξη προξενήτρα της Νέας Υόρκης, που ο κόσμος χρυσοπληρώνει για τις υπηρεσίες της, βρίσκεται ξαφνικά η ίδια σε δίλημμα ανάμεσα στον «τέλειο» σύντροφο και στον όχι και τόσο ιδανικό πρώην της.