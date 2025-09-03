Με φόντο την πολύβουη και εκρηκτικά ζωντανή Νέα Υόρκη, μια πόλη που δεν κοιμάται ποτέ και είναι γνωστή για τις ποικίλες και δυναμικές σχέσεις της, η ταινία μας προσφέρει μια μοναδική ματιά στη ζωή της ελίτ της πόλης. Μια νεαρή, φιλόδοξη προξενήτρα της Νέας Υόρκης, που ο κόσμος χρυσοπληρώνει για τις υπηρεσίες της, βρίσκεται ξαφνικά η ίδια σε δίλημμα ανάμεσα στον «τέλειο» σύντροφο και στον όχι και τόσο ιδανικό πρώην της.
Ώρα προβολής (21:00)
Πέμπτη 04/09
Παρασκευή 05/09
Σάββατο 06/09
Κυριακή 07/09
Διάρκεια: 1 ώρα & 57 λεπτά
Καταλληλότητα: Κατάλληλο για όλους
Γενική Είσοδος: 5€
Κλείστε online το εισιτήριό σας εδώ: https://www.ticketbox.gr/ekdilosi/materialists-dr/