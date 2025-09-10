Η συγκινητική ιστορία ενός παιδιού μιας οικογένειας προσφύγων του Πόντου που κατάφερε να επιβιώσει και να μεγαλουργήσει χάρη στο τεράστιο ταλέντο του και κόντρα σε κάθε κοινωνική και προσωπική δυσκολία. Μουσική, έρωτες, οικογένεια, φίλοι, ψάρεμα, δημιουργία, μπράβοι της νύχτας, φανατικοί θαυμαστές, μεγάλες διαμάχες, δημιουργούν το ψηφιδωτό της ζωής του. Μία ταινία – αφιέρωμα σε έναν μεγάλο τραγουδιστή, που η φωνή του «μίλησε» στις καρδιές όλων των Ελλήνων, ανά τον κόσμο, τον Στέλιο Καζαντζίδη – για όσους τον αγάπησαν, και όσους θέλουν να τον γνωρίσουν

Ώρα προβολής (21:00)

Πέμπτη 11/09

Παρασκευή 12/09

Σάββατο 13/09

Κυριακή 14/09

Διάρκεια: 2 ώρες & 12 λεπτά

Καταλληλότητα: Κατάλληλο για όλους

Γενική Είσοδος: 5€

Κλείστε online το εισιτήριό σας εδώ: https://www.ticketbox.gr/ekdilosi/yparxo-dr/