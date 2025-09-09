Ο Κωνσταντίνος Σπυρίδης, ο Νικόλαος Κουλουράς και ο Παναγιώτης Κουτζέλας, επαγγελματίες κεραμίστες με πολυετή εμπειρία και κοινή προσήλωση στη χρηστική κεραμική, παρουσιάζουν ένα τριήμερο ανοιχτό αφιέρωμα στον χώρο του πρώην Ειρηνοδικείου Αγίου Νικολάου.

Η ομάδα συνεργάζεται στο πλαίσιο του εργαστηρίου Cretan Spiral Pottery στην περιοχή Χαβάνια του δήμου Αγίου Νικολάου, δημιουργώντας καθημερινά κεραμικά αντικείμενα στον τροχό και προσφέροντας εξειδικευμένα μαθήματα και εργαστήρια.

Κατά τη διάρκεια της δράσης θα πραγματοποιούνται ζωντανές επιδείξεις στον ηλεκτρικό τροχό, στον παραδοσιακό ποδοκίνητο τροχό καθώς και σε τεχνικές με το χέρι, με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που δουλεύει καθημερινά η ομάδα στο εργαστήριό της.

Οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν όλα τα στάδια κατασκευής, να δουν εργαλεία και έτοιμα κεραμικά, να συνομιλήσουν με τους δημιουργούς και να γνωρίσουν από κοντά τον σύγχρονο τρόπο παραγωγής χρηστικών κεραμικών.

Παράλληλα, θα λειτουργεί μια μικρή έκθεση φωτογραφίας από το εργαστήριο καθώς και μια παρουσίαση επιλεγμένων κεραμικών αντικειμένων, χωρίς εμπορικό χαρακτήρα.

Σκοπός της δράσης είναι η ενημέρωση του κοινού για τη σύγχρονη χρηστική κεραμική και η γνωριμία με το έργο και τη φιλοσοφία του εργαστηρίου.

Ώρα : 18:00 -20:00

Είσοδος ελεύθερη