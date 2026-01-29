Τη βασιλόπιτα έκοψε το μεσημέρι της Πέμπτη η Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Κρήτης, παρουσία του Δημάρχου Αγίου Νικολάου Μαν. Μενεγάκη, του Προέδρου του Επιμελητηρίου Λασιθίου και επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου Θ. Χαριτάκη, του Προέδρου του Συνδέσμου Ξενοδόχων Σητείας Γιάννη Κακουράκη, του προέδρου του Παγκρήτιου Συλλόγου Διευθυντών Ξενοδοχείων Γ. Σφακιανάκη, του διοικητή του τμήματος Τροχαίας Αγίου Νικολάου Πέτρου Ζερβάκη, αντιδημάρχων, δημοτικών συμβούλων, του εκπαιδευτικού και διοικητικού προσωπικού της Σχολής και των σπουδαστών.

Ο προϊστάμενος του ι. ναού της Αγίας Τριάδος πρωτοπρεσβύτερος Βασίλειος Περουλάκης τέλεσε Αγιασμό και ευλόγησε τη βασιλόπιτα.

ΝΙΚΟΣ ΤΡΑΝΤΑΣ