Μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη έδωσε ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου Μανώλης Μενεγάκης μιλώντας για τα έργα που εξελίσσονται στο Δήμο, την ωριμότητα και τη χρηματοδότηση των μελετών, τις καθυστερήσεις και τις δυσκολίες.

Η ΑΝΑΤΟΛΗ έθεσε στο Δήμαρχο το ζήτημα της υλοποίησης των έργων που αφορούν τη Σπιναλόγκα. Πρόκειται για το μνημείο που αποτελεί τη «αιχμή του δόρατος» της τουριστικής κίνησης στην περιοχή και το δεύτερο σε επισκεψιμότητα της Κρήτης.

Εδώ και χρόνια καρκινοβατούν σοβαρά έργα υποδομής και ανάδειξης του νησιού, χωρίς να σημειώνεται χειροπιαστό αποτέλεσμα σε κανένα απ’ αυτά. Συγκεκριμένα ρωτήσαμε αν και πότε θα ολοκληρωθεί η ηλεκτροδότηση και ο φωτισμός.

Επιπλέον αν και φέτος το νησί θα παραμείνει ημιφωτισμένο με την πετρελαιοκίνητη γεννήτρια και αν θα προχωρήσει επιτέλους άλλο ένα ζωτικό έργο για το νησί, η κατασκευή της νέας προβλήτας όπου προσδένουν τα ημερόπλοια.

Ο κ. Μενεγάκης σχετικά με το φωτισμό είπε ότι καλό θα ήταν η ερώτηση να απευθυνθεί προς το Υπουργείο Πολιτισμού ως αρμόδιο φορέα για το μνημείο.

«Εμείς από την πλευρά μας έχουμε τη δυνατότητα- και το κάναμε- και ετοιμάσαμε την προγραμματική σύμβαση για την εκπόνηση της ειδικής μελέτης φωτισμού του μνημείου, με χρηματοδότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας. Μέσω αναπτυξιακής εταιρείας, εκπονείται από εξειδικευμένη μελετήτρια. Μόλις παραδοθεί η μελέτη, το ΥΠ.ΠΟ. θα πρέπει να εξασφαλίσει χρηματοδότηση, αφού υπολογίζεται ότι θα είναι έργο της τάξης του ενός εκατομμυρίου», είπε ο δήμαρχος, τονίζοντας ότι ελπίζει να μην έχει το κράτος την απαίτηση να κάνει ο Δήμος μιας τέτοιας κλίμακας παρέμβαση στο νησί.

Ο Δήμος έχει ολοκληρώσει στην Πλάκα τον οικίσκο για το «κούμπωμα» του ποντισμένου καλωδίου με το εξωτερικό δίκτυο. Είναι πλέον στην ευθύνη του ΔΕΔΔΗΕ και της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας να προχωρήσει και ολοκληρωθεί το θέμα της ηλεκτροδότησης του νησιού.

Τέλος, ο Δήμος διαθέτει μελέτη που απαιτεί μια επικαιροποίηση για την κατασκευή της προβλήτας, για τη χρηματοδότηση της οποίας έχει εκφράσει θετική πρόθεση ο Περιφερειάρχης Κρήτης, κατέληξε.

ΝΙΚΟΣ ΤΡΑΝΤΑΣ