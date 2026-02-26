Την τοποθέτηση και άλλων τριών ψηφιακών οθονών μέσα στην πόλη του Αγίου Νικολάου ενέκρινε το Δ.Σ. της Τοπικής Κοινότητας Αγίου Νικολάου.

Η αρχή έγινε από τη Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία, η οποία έχει κάνει την προμήθεια των ψηφιακών ηλεκτρονικών πινακίδων. Ήδη από πέρυσι έχει τοποθετήσει τέσσερις, στην είσοδο της μαρίνας, στο Ρεξ, στο ΚΕΠ και στο Γραφείο Πληροφοριών δίπλα στη γέφυρα της λίμνης.

Οι τρεις επιπλέον πινακίδες θα τοποθετηθούν στις θέσεις που υπέδειξε το Δ.Σ. της Τοπικής Κοινότητας. Συγκεκριμένα, κοντά στο σουπερμάρκετ «Χαλκιαδάκης» πάνω στο πεζοδρόμιο που βρίσκεται στην έξοδο της οδού Γ. Περάκη, στο πεζοδρόμιο της γέφυρας του Ξηροπόταμου, στην έξοδο από την οδό Καμάρας μπαίνοντας στην οδό Κ. Καραμανλή και η τρίτη πινακίδα θα τοποθετηθεί στο πεζοδρόμιο, καθώς βγαίνομε από το σουπερμάρκετ «Σκλαβενίτης» στην οδό Βερενίκης κινούμενοι προς το κέντρο της πόλης μέσω οδού Ανδρ. Παπανδρέου.

Τα μέλη του Δ.Σ. της Τ.Κ. Αγίου Νικολάου συμφώνησαν προτείνοντας την τοποθέτηση μίας επιπλέον ηλεκτρονικής πινακίδας και στον κόμβο Αμμουδίου. Επεσήμαναν παράλληλα ότι θα πρέπει να προσεχθεί ο τρόπος τοποθέτησής τους στα επίκαιρα αυτά σημεία. Δηλαδή, θα πρέπει, όπως είπαν, οι πινακίδες αυτές να είναι παράλληλες με το δρόμο και όχι κάθετα, ούτως ώστε να μην ενοχλούν και αποσπούν την προσοχή των οδηγών που κινούνται με τα οχήματά τους στους δρόμους. Όπου υπάρχουν τέτοιες φωτεινές πινακίδες που προβάλουν φωτεινές διαφημίσεις, ανακοινώσεις κλπ.

Το Δ.Σ. της Τ. Κοινότητας πρότεινε να εκπονηθεί τεχνική έκθεση από τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου, επιβεβαιώνοντας τη συμβατότητα των θέσεων που θα τοποθετηθούν οι πινακίδες με το νέο ΚΟΚ.

Να σημειωθεί ότι η προμήθεια και διαχείριση και συντήρηση των ηλεκτρονικών πινακίδων γίνεται από τη ΔΑΕΑΝ, η οποία έχει καθορίσει και ειδικό τιμοκατάλογο τελών για τις διαφημίσεις που προβάλλονται από το συγκεκριμένο μέσο. Τα έσοδα καταλήγουν στον κορβανά της δημοτικής Α.Ε. Τη διαχείριση -ψηφιακή επεξεργασία, ανάρτηση, αφαίρεση κλπ. έχει αναλάβει ιδιωτική εταιρεία.

Η τοποθέτηση των ηλεκτρονικών πινακίδων έγινε με το σκεπτικό της αντιμετώπισης της αφισορρύπανσης μέσα στην πόλη. Για αμεσότερο και αισθητικά αναβαθμισμένο τρόπο ενημέρωσης και προβολής κάθε λογής εκδηλώσεων, προσφέροντας παράλληλα στις τοπικές -και όχι μόνον- επιχειρήσεις τη δυνατότητα να διαφημίζουν υπηρεσίες και προϊόντα…

Τι λέει ο Κ.Ο.Κ.

Σε ερώτημα περί συμβατότητας της χρήσης του συγκεκριμένου τύπου ηλεκτρονικών πινακίδων με το νέο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας ο Διοικητής Τροχαίας Αγίου Νικολάου Πέτρος Ζερβάκης εξήγησε ότι δεν έχει λάβει γνώση της πρόθεσης του Δήμου να τοποθετήσει τέτοιες πινακίδες σε δρόμους της πόλεως. Όσες έχουν τοποθετηθεί μέχρι τώρα από τη ΔΑΕΑΝ βρίσκονται στη χερσαία ζώνη λιμένος, όπου την αρμοδιότητα ελέγχου και της οδικής κυκλοφορίας έχει το Λιμεναρχείο Αγίου Νικολάου.

Δεν επιτρέπεται οι διαφημιστικές πινακίδες να εμποδίζουν την ορατότητα των οδηγών και μπορεί να γίνουν αιτία πρόκλησης τροχαίου ατυχήματος ή να διαπιστώσουμε ότι «θαμπώνουν» την ορατότητα των οδηγών κ.ο.κ. Ο ΚΟΚ καθορίζει τις προϋποθέσεις που πρέπει να τηρούνται για την υπαίθρια διαφήμιση. Εφ’ όσον διαπιστωθεί παράνομη υπαίθρια διαφήμιση, γίνεται μήνυση και ξηλώνεται…», τόνισε ο Διοικητής της Τροχαίας.

