Καουμπόηδες που αψηφούν τους νόμους, δεν υπάρχουν μόνο στο Τέξας, αλλά σε όλο τον κόσμο. Αυτό που δε συμβαίνει σε όλο τον κόσμο είναι οι Αρχές και συγκεκριμένα η Δημοτική Αρχή, να υποστηρίζει απροκάλυπτα τους καουμπόυδες.

Αυτοί που διοικούν τον Δήμο, παρά τις οχλήσεις μας για παραβίαση της κανονιστικής απόφασης που απαγορεύει οικοδομικές δραστηριότητες μετά τις 15 Μαϊου, δεν έπραξαν το αυτονόητο. Πρόστιμο και αυτόφωρο.

Είναι πολλά τα τραγελαφικά που έχουν συμβεί αλλά ένα χαρακτηριστικό είναι ότι παίρναμε τηλέφωνο να καταγγείλουμε την παραβίαση του Κανονισμού λόγω αδιανόητης όχλησης από μεγάλα μηχανήματα εκσκαφών και αφού μας έλεγαν να πάρουμε τον Δημοτικό αστυνομικό εμείς, λες και δε μπορούσαν να του το πούνε αυτοί από το διπλανό γραφείο, είχαν ήδη απαιτήσει από τον Δημοτικό αστυνομικό να μην κουνήσει απο τη θέση του (του είχαν αναθέσει έκτακτες σοβαρές υποχρεώσεις…).

Αντί της νομιμότητας και της στήριξης μιας επιχείρησης Αγιονικολιωτών, που διαφημίζει τον τόπο όντας πρώτη στο νομό και επενδύει στην περιοχή χρόνια τώρα, αντι να σεβαστούν ανήμπορους ανθρώπους (και καρκινοπαθείς) που μένουν δίπλα από το έργο, επέλεξαν να στηρίξουν μια επένδυση ρωσικών συμφερόντων επειδή στη δούλεψή τους είναι ένας ψηφοφόρος τους.

Εμείς παρόλο τον πόλεμο θα επιβιώσουμε, αλλά πρέπει να γίνει κατανοητό από όλους, ότι πίσω από τα χαρούμενα κοστουμαρισμενα πρόσωπα κάθε φορά που κόβουν μια κορδέλα ή υποδέχονται ένα νέο απορριμματοφόρο, είναι απλά κάποιοι Μαυρογυαλούροι που το πρώτο μέλημά τους είναι το “καλό” των ψηφοφόρων τους, ακόμη και ενάντια στο καλό του τόπου.

Καλή συνέχεια στις εκσκαφές εύχομαι και καλό καλοκαίρι σε όλους και όχι μόνο στους ψηφοφόρους της Δημοτικής Αρχής.

ΚΩΣΤΑΣ ΖΙΒΑΣ