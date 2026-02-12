Με τα «παρών» της μείζονος και ελάσσονος μειοψηφίας και τις θετικές ψήφους της παράταξης της πλειοψηφίας εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο η αναθεώρηση του ΣΒΑΑ.

«Ο παραλιακός είχε μια πολύ δύσκολη αδειοδοτική διαδικασία μπροστά και επιπλέον είχε και μελετητική ανωριμότητα σε ορισμένα σημεία και μια επισφάλεια να τηρηθούν οι χρόνοι και προθεσμίες που όριζε το ΣΒΑΑ. Ανακατευθύναμε τις χρηματοδοτήσεις σε έργα και παρεμβάσεις στο εσωτερικό της πόλεως ώστε να μην υπάρχει καμία επισφάλεια ότι θα χαθούν τα χρήματα, αφού οι μελετητικές και αδειοδοτικές απαιτήσεις είναι πιο προβλέψιμες και βατές. Ο παραλιακός θα γίνει με κονδύλια που εξασφαλίζουμε από άλλη πηγή και θα αναπλαστεί σε επόμενη φάση», ανέφερε ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου Μανώλης Μενεγάκης, μεταξύ άλλων, στην τοποθέτησή του κατά τη συζήτηση της τελικής έγκρισης από το Δημοτικό Συμβούλιο της αναθεώρησης της πρότασης του ΣΒΑΑ που κατατέθηκε στη Διαχειριστική Αρχή του προγράμματος.

Έκανε ειδικότερη αναφορά στο πρόγραμμα Μεταφορές του υπουργείου Ναυτιλίας, εξηγώντας ότι προβλέπει κονδύλια μέχρι και 10 εκατομ. για έργα που θα προβλεφθούν στο μάστερ πλαν του Λιμένα Αγίου Νικολάου και της ευρύτερης χερσαίας ζώνης λιμένος.

«Υπάρχουν λοιπόν κονδύλια για να γίνει μια μεγάλη, σωστά μελετημένη και ολοκληρωμένη παρέμβαση στον παραλιακό.

Το ΣΒΑΑ μπορεί να περιλαμβάνει ένα εμβληματικό έργο, όμως η φιλοσοφία του δεν είναι τέτοια έργα. Η λογική της βιώσιμης αστικής ανάπλασης είναι η λογική της ολιστικής παρέμβασης. Δηλαδή να λειτουργεί το αστικό περιβάλλον με ένα βιώσιμο τρόπο και όχι η κατασκευή έργων βιτρίνας. Σκοπός μας είναι πως τα 13 εκατομμύρια θα επενδυθούν με τρόπο ώστε το αστικό μας περιβάλλον να γίνει πιο βιώσιμο», είπε ο Δήμαρχος.

«Κίνδυνος να χαθούν χρήματα»

Ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας κ. Θ. Χαριτάκης εξήγησε τις αντιρρήσεις του:

«Για ‘μας η ανάπλαση του παραλιακού εξακολουθεί να είναι προτεραιότητα και η αναθεώρηση του ΣΒΑΑ που την αναιρεί αποτελεί μεγάλη απώλεια. Θα ήταν ένα μεγάλο έργο με διασφαλισμένη χρηματοδότηση πλέον των 6 εκατομμυρίων. Ήταν ένα εμβληματικό έργο που θα άλλαζε την εικόνα της πόλης. Εσείς κάνατε διαφορετικές επιλογές. Ανακατευθύνατε τη χρηματοδότηση για έργα στο ΣΒΑΑ που δεν έχουν μελετηθεί ακόμη, είναι σε αρχικό μελετητικό στάδιο και φοβούμαι ότι για άλλη μια φορά θα κρούσω τον κώδωνα του κινδύνου. Η Διαχειριστική Αρχή θέτει αυστηρές προθεσμίες που αφορούν την πρόοδο και των μελετών και των έργων. Υπάρχει λοιπόν σοβαρός κίνδυνος να χαθούν χρήματα και δεν έχουμε αυτή την πολυτέλεια. Υπάρχει ο κίνδυνος να χάσομε κονδύλια που θα πάνε σε πρωτεύουσες άλλων νομών της Κρήτης. Μακάρι να διαψευστώ, αλλά φοβούμαι ότι θα προκύψουν καθυστερήσεις και θα χαθούν χρήματα. Ειδικά για την ανάπλαση της πλατείας Ελούντας, είναι σε πολύ πρώιμο στάδιο, γιατί χρειάζονται πάρα πολλές εγκρίσεις, όπως επίσης εγκρίσεις, που δεν τις έχουμε, χρειάζονται για το σύνολο των παρεμβάσεων στην πόλη του Αγίου Νικολάου, όπως τα κυκλοφοριακά.

Δεν υπήρξε επαρκής διαβούλευση για το ΣΒΑΑ και καλό θα ήταν να παρουσιαστούν τα αποτελέσματα των απόψεων όσων πολιτών τις κατέθεσαν. Υπήρξε διάψευση της επιδίωξης της δημοτικής αρχής για ανακατεύθυνση τμήματος της χρηματοδότησης του ΣΒΑΑ για την κεντρική πλατεία της Νεάπολης. Θεωρεί αδύνατη την ολοκλήρωση των μελετών για την παρέμβαση στα Αράπικα μέχρι τον ερχόμενο Νοέμβριο. Εκεί υπάρχουν σοβαρά ζητήματα με τα πεζοδρόμια που έχουν πλάτος μόλις 1,50 μ. γεγονός που θέτει ερωτηματικά για το που θα τοποθετηθεί ο αστικός εξοπλισμός, δενδροφυτεύσεις, φωτισμός, κίνηση ΑμΕΑ κλπ».

«Υπήρχε ετοιμότητα μελετών»

Ο επικεφαλής της ελάσσονος μειοψηφίας Χάρης Αλεξάκης τόνισε ότι το ΣΒΑΑ ήταν η μεγαλύτερη χρηματοδότηση έργων που είχε εξασφαλίσει η προηγούμενη δημοτική αρχή ύψους 13 εκατομμυρίων, με στόχο την υλοποίηση «εμβληματικών έργων», όπως έλεγε και η προκήρυξη των ΣΒΑΑ, τα οποία θα μπορούσαν να αλλάξουν την εικόνα της πόλης.

«Υπήρχε ετοιμότητα μελετών, όσο και αν θέλετε να παρουσιάζετε ότι δεν υπήρχαν για τον παραλιακό δρόμο. Δυο χρόνια μετά ερχόμαστε να ανακατευθύνουμε τα κονδύλια με αλλαγή στρατηγικής. Καθυστερήσατε στην επιλογή αυτή χαρακτηριστικά. Ας το κάνατε πολύ νωρίτερα αν θέλατε αλλαγή πολιτικής. Η Διαχειριστική Αρχή έκρουσε πολλές φορές τον κώδωνα του κινδύνου για τις καθυστερήσεις. Δυο χρόνιά μετά ερχόμαστε και συζητούμε ότι το έργο που θα ενταχθεί στο ΣΒΑΑ βρίσκεται σε στάδιο προμελέτης!

Κάνατε κυκλοφοριακή μελέτη για την Κ. Παλαιολόγου και τον παραλιακό αλλά για τη ζώνη των Αράπικων που θέλετε να εντάξετε, θα αναθέσετε τώρα… Ξεκινάτε από το μηδέν. Θα μπορούσε αντί τα Αράπικα, να ενταχθεί η ανάπλαση της ζώνης πάνω από τη λίμνη, της Νικ. Πλαστήρα, διασυνδεόμενη με την ανάπλαση του Ειρηνοδικείου και τις κυκλοφοριακές μεταβολές στην πλατεία. Όλες οι γειτονιές θέλουν ανάπλαση, αλλά τώρα πρέπει να λυθούν άλλα ζητήματα. Δυστυχώς, η συνοικία Αράπικα δεν έχει μελετηθεί για να αντιμετωπίσει την παρέμβαση που πάτε να προτείνετε».

ΝΙΚΟΣ ΤΡΑΝΤΑΣ