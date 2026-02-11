Η συζήτηση για τη νέα τιμολογιακή πολιτική της μαρίνας δεν είναι τεχνικό ζήτημα λογιστικής. Είναι καθαρά πολιτικό ζήτημα επιλογών, ευθύνης και προοπτικής για τον τόπο μας.

Τις τελευταίες ημέρες ακούσαμε ειρωνείες, λαϊκισμούς και εύκολες κορώνες από ορισμένες πηγές και τη δημοτική μειοψηφία, η οποία πρότεινε — χωρίς καμία σοβαρή τεκμηρίωση — την πλήρη ακύρωση της νέας τιμολογιακής πολιτικής της μαρίνας. Μια πρόταση που, αν υιοθετούνταν, θα έθετε σε άμεσο κίνδυνο την οικονομική βιωσιμότητα της μαρίνας και κατ’ επέκταση θα φόρτωνε νέες ζημιές στις πλάτες των δημοτών.

Ας μιλήσουμε καθαρά.

Η μαρίνα του Αγίου Νικολάου είναι και παραμένει δημοτική. Και αυτό δεν είναι τυχαίο. Όλες οι προηγούμενες δημοτικές αρχές — και σωστά — επέμεναν σε αυτό το καθεστώς, γιατί μόνο έτσι μπορούμε να ασκούμε δημόσια πολιτική προς όφελος της πόλης και των κατοίκων της.

Ήδη ο Δήμος επιδοτεί τη μαρίνα τόσα χρόνια ακριβώς επειδή είναι δημοτική. Ο Δήμος καταβάλλει 120.000 ευρώ ετησίως ως ενοίκιο. Αν η μαρίνα ήταν ιδιωτική, θα τα χάριζε αυτά τα χρήματα; Ή θα τα μετακύλιε απευθείας στο κόστος των υπηρεσιών και τελικά στις τσέπες των χρηστών; Το ερώτημα είναι ρητορικό.

Επιμείναμε στη δημοτική μαρίνα γιατί θέλουμε οικονομικές υπηρεσίες, διαφάνεια και δημόσιο έλεγχο, αλλά και γιατί δεν θέλαμε ένα μοντέλο λειτουργίας που θα έβαζε τη μαρίνα σε λογική κλειστού, απομονωμένου συγκροτήματος, αποκομμένου από την πόλη και την τοπική κοινωνία. Η μαρίνα πρέπει να λειτουργεί συμπληρωματικά — όχι ανταγωνιστικά — με την αγορά και τη ζωή του Αγίου Νικολάου.

Γι’ αυτό δεν μείναμε στα λόγια. Αποφασίσαμε να ανακαινίσουμε τη μαρίνα και προχωρήσαμε σε επένδυση 2 εκατομμυρίων ευρώ.

Μια επένδυση που αποδεικνύει έμπρακτα πόση σημασία δίνουμε στην ανάπτυξη και τη βιωσιμότητά της, αλλά και στην αναβάθμιση των υπηρεσιών προς τους ντόπιους χρήστες και τους επισκέπτες. Δεν διαχειριζόμαστε απλώς μια υποδομή — επενδύουμε στο μέλλον της.

Με τη νέα τιμολογιακή πολιτική — και συνολικά με τη διαχείριση που ασκείται μέσω της ΔΑΕΑΝ — βάζουμε τάξη στη χρήση της μαρίνας. Τάξη στη λειτουργία, στα έσοδα, στη δικαιοσύνη και στη βιωσιμότητα. Είναι μια υπεύθυνη διοίκηση.

Σε ό,τι αφορά τις αντιδράσεις των χρηστών της μαρίνας, ας είμαστε απολύτως ειλικρινείς:

τα παράπονα δεν αφορούσαν τις υπηρεσίες, αλλά το νέο τιμολόγιο.

Και αυτό είναι απολύτως κατανοητό σε μια περίοδο αυξημένου κόστους ζωής.

Όμως, ακριβώς επειδή οι χρήστες είναι ικανοποιημένοι από το επίπεδο των υπηρεσιών της μαρίνας, παραμένουν εδώ, συνεργάζονται με τον Δήμο και συμμετέχουν στις δράσεις του.

Αν οι υπηρεσίες δεν ήταν ποιοτικές, απλώς θα είχαν αποχωρήσει. Αλλιώς θα είχαν ήδη μετακινηθεί σε φθηνότερες ή δωρεάν επιλογές εκτός μαρίνας. Το γεγονός ότι δεν το κάνουν αποδεικνύει ότι η μαρίνα λειτουργεί καλά — και αξίζει να τη θωρακίσουμε οικονομικά.

Σε ό,τι αφορά τα μικρά σκάφη αναψυχής (ερασιτέχνες αλιείς) – για τους οποίους βρήκαμε τρόπο να δοθεί μια έκπτωση για το 2026 χωρίς να διαταραχθεί η προοπτική οικονομικής βιωσιμότητας της μαρίνας και χωρίς να αλλάξει η νέα τιμολογιακή πολιτική – ας μην ανησυχούν: Προχωράμε το θέμα της μετακίνησής όσων το επιθυμούν στον όρμο του Καθολικού. Έχουμε ήδη υποβάλει τη σχετική μελέτη και αναμένουμε τις απαιτούμενες εγκρίσεις. Ταυτόχρονα, κερδίσαμε το κρίσιμο δικαστήριο για τη χερσαία ζώνη λιμένος στο Καθολικό — μια μάχη που κάποιοι άλλοι δεν ήθελαν ή δεν τόλμησαν να δώσουν. Αν είχαμε ακούσει μέρος της προηγούμενης δημοτικής αρχής, σήμερα δεν θα υπήρχε καν συζήτηση για τον όρμο του Καθολικού ούτε προοπτική οργανωμένου ελλιμενισμού για τους ερασιτέχνες.

Αν είχαμε δεχθεί το ρίσκο της οικονομικής αστάθειας της μαρίνας, όπως θα συνέβαινε αν περνούσε η άποψη της δημοτικής μειοψηφίας — και ταυτόχρονα είχαμε εγκαταλείψει τη διεκδίκηση του Καθολικού — θα οδηγούμασταν σε πραγματικό ναυάγιο.

Και τότε δεν θα δυσαρεστούσαμε μόνο τους χρήστες της μαρίνας, αλλά το σύνολο των πολιτών του Αγίου Νικολάου.

Και τώρα ας απαντήσουν καθαρά όσοι διαφωνούν:

Τι θέλουν τελικά;

Να ρίξουμε τη μαρίνα έξω;

Ή να αποτύχει η προσπάθεια ανάπτυξής της;

Ας μας πουν ευθέως, για να τελειώνουμε.

Εμείς επιλέγουμε ευθύνη αντί για λαϊκισμό, σχέδιο αντί για ευκολίες και βιωσιμότητα αντί για προσωρινές εντυπώσεις.

Γιατί η μαρίνα — όπως και η πόλη — δεν ανήκει σε καμία παράταξη. Ανήκει στους δημότες του Αγίου Νικολάου.

Ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου

Μανώλης Μενεγάκης