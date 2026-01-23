Μετά την ανανέωση της θητείας του Αρχηγού του Σώματος, Δημήτρη Μάλλιου, ήρθε η στιγμή για τις κρίσεις στην Ελληνική Αστυνομία, οι οποίες είχαν καθυστερήσει λόγω των κινητοποιήσεων των αγροτών σε όλη την Ελλάδα. Ο μέχρι πρότινος Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής Κρήτης, Νίκος Σπυριδάκης, προάγεται στον βαθμό του Αντιστράτηγου.

Μετά από 42 χρόνια Αξιωματικός της Αστυνομίας με καταγωγή από το Νομό Λασιθίου και συγκεκριμένα από τα Μέσα Μουλιανά Σητείας τοποθετείται στην ηγεσία του Σώματος της Ελληνικής Αστυνομίας με το βαθμό του Αντιστράτηγου, αναλαμβάνοντας καθήκοντα Γενικού επιθεωρητή αστυνομίας Νοτίου Ελλάδος.

Ο τελευταίος αξιωματικός της Αστυνομίας που ανήλθε στα ανώτατα αξιώματά του σώματος από το Νόμο Λασιθίου ήταν ο αείμνηστος Αντιστράτηγος Μπριλλάκης Εμμανουήλ που διετέλεσε αρχηγός του σώματος της Ελληνικής Αστυνομίας την περίοδο 1984-1985.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, φαίνεται πως αποστρατεύονται δύο Αντιστράτηγοι. Πρόκειται για τον μέχρι σήμερα Υπαρχηγό του Σώματος, Αντιστράτηγο Πασχάλη Συριτούδη, και τον Επιτελάρχη, Χαράλαμπο Καλόγηρο. Αναμένεται, μετά από πολλές δεκαετίες, οι δύο στρατηγοί να αποχωρήσουν από την Ελληνική Αστυνομία. Στον βαθμό του Αντιστρατήγου, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές ενημέρωσης, προάγονται δύο Υποστράτηγοι: Ο επικεφαλής της ΕΛ.ΑΣ. στην Κρήτη, Νικόλαος Σπυριδάκης και ο μέχρι πρότινος Διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Επιτελικού Συντονισμού του Αρχηγείου, Ιωάννης Σκούρας. Εάν οι παραπάνω πληροφορίες επιβεβαιωθούν, η νέα διοικητική πυραμίδα της φυσικής ηγεσίας της ΕΛ.ΑΣ. θα έχει την εξής μορφή: Α’ Υπαρχηγός: Ο ήδη Αντιστράτηγος Παναγιώτης Πούπουζας (μέχρι τώρα Επιθεωρητής Νοτίου Ελλάδος). Β’ Υπαρχηγός: Ο Ιωάννης Σκούρας.