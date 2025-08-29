Το Λαογραφικό Μουσείο Νεάπολης απευθύνει κάλεσμα σε όλους τους συμπολίτες μας:

Εάν έχετε στο σπίτι σας παλιά αντικείμενα, εργαλεία, έπιπλα, φωτογραφίες ή κειμήλια, μην τα αφήνετε στα σκουπίδια! Κρύβουν μέσα τους κομμάτια της συλλογικής μας μνήμης και αξίζουν να σωθούν. Η Ιστορία και ο Πολιτισμός δεν ανήκουν στα σκουπίδια, ούτε σε κλειστές ιδιωτικές συλλογές. Ανήκουν σε όλους μας. Στο Μουσείο, τα βλέπουν, να τα μαθαίνουν και να τα αγαπούν όλοι. Κυρίως τα μικρά παιδιά. Επικοινωνήστε μαζί μας πριν αποχωριστείτε οτιδήποτε παλιό. Ελάτε να το δούμε μαζί. Μπορεί να είναι ένας μικρός θησαυρός που αξίζει να διασωθεί. Ας κρατήσουμε ζωντανή την ιστορία μας. Ας μην αφήσουμε τις μνήμες, την ιστορία και την παράδοση να χαθούν.