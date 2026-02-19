Μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη έδωσε χθες ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου Μανώλης Μενεγάκης μιλώντας για τα έργα που εξελίσσονται στο Δήμο, την ωριμότητα και τη χρηματοδότηση των μελετών, τις καθυστερήσεις και τις δυσκολίες.

Αν και εκκρεμούν ακόμη εγκρίσεις από το Υπουργείο Ναυτιλίας για τις μεταβολές των κυκλοφοριακών συνθηκών στον παραλιακό δρόμο, ο δήμαρχος δεν απέκλεισε την πιθανότητα να ξεκινήσουν εργασίες αποξήλωσης των επιπλέον τσιμεντένιων πεζοδρομίων και αποκατάσταση του οδοστρώματος που θα επιτρέψουν την επιστροφή στην κυκλοφορία διπλής κατεύθυνσης!

Ρωτήσαμε αν κάτι τέτοιο είναι εφικτό να γίνει παραμονές του Πάσχα ή μέσα στην πασχαλινή περίοδο και στη συνέχεια κατά την έναρξη της τουριστική περιόδου. Ο κ. Μενεγάκης απάντησε ότι αυτό μπορεί να γίνει!

«Περιμένουμε από μέρα σε μέρα εγκρίσεις… Η μία από τις δύο Διευθύνσεις του Υπουργείου Ναυτιλίας εξέφρασε σύμφωνη γνώμη και εκκρεμεί η έγκριση της Λιμενικής Αστυνομίας και στη συνέχεια η έγκριση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης», εξήγησε.

Διατηρεί την αισιοδοξία ότι οι εγκρίσεις δεν θα ακολουθήσουν τους συνήθεις αργούς ρυθμούς και ότι παρ’ όλο που θα έχει ξεκινήσει η τουριστική κίνηση, μπορεί να ξεκινήσει μια τέτοιας όχλησης διαδικασία στο παραλιακό μέτωπο….

ΝΙΚΟΣ ΤΡΑΝΤΑΣ