Η χθεσινή συνέντευξη Τύπου του Ιατρικού Συλλόγου Λασιθίου επιβεβαίωσε με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο αυτό που βιώνουν καθημερινά οι πολίτες: οι δημόσιες δομές Υγείας στον Νομό Λασιθίου βρίσκονται σε κατάσταση οριακής λειτουργίας.

Το ενδεχόμενο κλείσιμο της ΜΕΘ του Γενικό Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου συνιστά σοβαρό πλήγμα για ολόκληρη την Περιφερειακή Ενότητα. Η αποδυνάμωση της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας δεν είναι μια «προσωρινή δυσκολία», αλλά αποτέλεσμα διαχρονικής αδιαφορίας και λανθασμένων κυβερνητικών επιλογών.

Η κυβέρνηση της Νέα Δημοκρατία επιμένει να παρουσιάζει μια εικονική πραγματικότητα. Αντί να αναλάβει τις ευθύνες της για την υποστελέχωση, μεταθέτει τις ευθύνες στους ίδιους τους γιατρούς, ισχυριζόμενη ότι «δεν έρχονται». Η αλήθεια είναι ότι χωρίς ουσιαστικά κίνητρα, αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας και μόνιμες προσλήψεις, καμία προκήρυξη δεν μπορεί να αποδώσει.

Την ίδια στιγμή, φαίνεται πως η προτεραιότητα δεν είναι η ενίσχυση της πρώτης γραμμής του Εθνικό Σύστημα Υγείας, αλλά οι διορισμοί «αρίστων» σε θέσεις διοίκησης. Οι ανάγκες όμως των πολιτών δεν καλύπτονται με επικοινωνιακές παρεμβάσεις ούτε με κτιριακές ανακαινίσεις βιτρίνας.

Η Νομαρχιακή Επιτροπή Λασιθίου του ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής τονίζει ότι η δημόσια Υγεία αποτελεί αδιαπραγμάτευτο κοινωνικό αγαθό. Το ΠΑΣΟΚ έχει καταθέσει συγκεκριμένο και κοστολογημένο πρόγραμμα για την ουσιαστική ενίσχυση του ΕΣΥ, με έμφαση στη στελέχωση των περιφερειακών νοσοκομείων.

Απαιτούμε:

• Άμεση και πλήρη στελέχωση της ΜΕΘ.

• Μόνιμες προσλήψεις ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού.

• Ουσιαστικά και στοχευμένα κίνητρα για την προσέλκυση γιατρών στο Λασίθι.

• Σταθερή και επαρκή χρηματοδότηση των νοσοκομείων του Νομού.

Η Υγεία των πολιτών του Λασιθίου δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως δευτερεύον ζήτημα. Η κυβέρνηση οφείλει να σταματήσει τις υπεκφυγές και να προχωρήσει άμεσα σε πράξεις.

Υ.Γ.

Κύριε Πλακιωτάκη, άραγε ο Ιατρικός Σύλλογος λαϊκίζει και αυτός με τη χθεσινή του συνέντευξη; Θα προβείτε σε παρεμβάσεις στην κυβέρνησή σας ώστε, έστω και την τελευταία στιγμή, να αποφευχθεί το κλείσιμο της ΜΕΘ; Θα προχωρήσετε άμεσα σε προσλήψεις ιατρών;

Σταθείτε, επίσης, στη δήλωση του Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου που «εύχεται» να γυρίσουμε 20 χρόνια πίσω. Να σας θυμίσουμε ότι επί ΠΑΣΟΚ είχαμε ένα ισχυρό και λειτουργικό ΕΣΥ, με ουσιαστική στήριξη των περιφερειακών νοσοκομείων. Σε αντίθεση, τα τελευταία 20 χρόνια έχετε κυβερνήσει τα 13 ως Νέα Δημοκρατία. Επομένως, αναλογιστείτε ποιος φέρει την κύρια ευθύνη για τη σημερινή τραγική κατάσταση που επικρατεί στον νομό μας, αλλά και γενικότερα στην Ελλάδα, στο Εθνικό Σύστημα Υγείας.

Γραφείο τύπου

Νομαρχιακή Επιτροπή ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής Λασιθίου