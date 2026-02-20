Σε συνέχεια της τελευταίας γενικής συνέλευσης που πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τετάρτης 18 Φεβρουαρίου με την αποδοχή και την έγκριση του διοικητικού και οικονομικού ελέγχου-απολογισμού ομόφωνα από τα μέλη του συλλόγου, η εξέλιξη των ζητημάτων που αφορούν τη λειτουργία και τη διοικητική συνέχεια του Συλλόγου μας καθιστά αναγκαία τη σύγκλιση εκ νέου έκτακτης γενικής συνέλευσης.

Σε μια περίοδο που απαιτεί ενότητα, συνεργασία και ξεκάθαρο προσανατολισμό, η συμμετοχή όλων στην συνέλευση την Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου στις 18.30 στην αίθουσα της φιλαρμονικής (Επιμενίδου 22) είναι ιδιαίτερα σημαντική.

Το προεδρείο της Γενικής συνέλευσης