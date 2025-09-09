Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες,

Σας ενημερώνουμε ότι την Πέμτη, 11 Σεπτεμβρίου 2025, θα πραγματοποιηθεί ο καθιερωμένος Αγιασμός για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, στον προαύλιο χώρο του σχολείου μας, στις 9:00 π.μ.

Παρακαλούνται οι μαθητές να προσέλθουν στο σχολείο μέχρι τις 8:45 π.μ., χωρίς τσάντα. Μετά το τέλος του αγιασμού θα ακολουθήσει σύντομη ενημέρωση από τους εκπαιδευτικούς της Α΄Δημοτικού.

Η παρουσία σας θα μας τιμήσει ιδιαίτερα και θα δώσει στα παιδιά χαρά και δύναμη για ένα καλό ξεκίνημα!

Με εκτίμηση,

Η Διεύθυνση του Σχολείου!