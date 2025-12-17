Ο Εμπορικός Σύλλογος Αγίου Νικολάου εκφράζει τη βαθιά του θλίψη για την απώλεια του Μανώλη Κουμαντάκη, Προέδρου της Ομοσπονδίας Εμπορικών Συλλόγων Κρήτης, ενός ανθρώπου που υπηρέτησε με συνέπεια, ήθος και αφοσίωση τον εμπορικό κόσμο του νησιού μας.

Ο Μανώλης Κουμαντάκης παράλληλα με την επιχειρηματική του πορεία, υπηρέτησε με αφοσίωση τα κοινά, αναλαμβάνοντας για πολλά χρόνια την προεδρία του Εμπορικού Συλλόγου Ηρακλείου και της Ομοσπονδίας Εμπορικών Συλλόγων Κρήτης.

Με σταθερό λόγο και βαθιά γνώση των προβλημάτων της αγοράς, ήταν πάντα παρών στις μεγάλες μάχες για την προώθηση και στήριξη του επιχειρείν, με στόχο τη διαμόρφωση ενός υγιούς και βιώσιμου επιχειρηματικού περιβάλλοντος στην Κρήτη.

Ο εκλιπών υπήρξε δυναμικός εκπρόσωπος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, με ουσιαστική συμβολή στους αγώνες και τις διεκδικήσεις του κρητικού εμπορίου, αφήνοντας πίσω του σημαντική παρακαταθήκη προσφοράς και συλλογικής δράσης.

Ο Μανώλης Κουμαντάκης θα μείνει στη μνήμη μας ως ένα φωτεινό παράδειγμα προσφοράς και αφοσίωσης στον τόπο και στους ανθρώπους της επιχειρηματικότητας και του μόχθου.

Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του. Ας είναι αιωνία η μνήμη του.